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Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
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На 14 септември 2026 година Левски ще проведе Общо събрание на акционерите, видя Sportal.bg. На него се очаква да бъдат официализирани големи промени в ръководните структури на клуба.

Точка 9 от дневния ред гласи следното: Вземане на решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление на АД, при която дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите (СД).

В следващата точка 10 пък ще се гласува предложение за предсрочно прекратяване правомощията на Надзорния съвет и Управителния съвет и те да бъдат заменени от Съвет на директорите.

Припомняме, че сега НС е съставен от Наско Сираков, Антон Краус и Мило Борисов, а в УС са Данииел Боримиров, Христо Йовов и Галина Костова.

Това значи, че почти сигурно в Съвета на директорите ще влязат нови хора.

Любопитна е и точка 13, в която ще се гласува СД, в продължение на пет години от вписване на изменението, да увеличава номиналния размер на капитала до 25 млн. евро чрез издаване на нови обикновени акции с право на глас.

Съвета на директорите ще има право да изключва или ограничава правото на акционерите да придобият част от новите акции.

Съвета на директорите ще е от петима членове. Т.е. минимум един от досегашните хора няма да участва в бъдещото управление на клуба.

На ОСА ще бъде избран и почетен президент на клуба. Не е изключено това да е легендата на Левски и българския футбол Наско Сираков, който прехвърли акциите си на бизнесмена Атанас Бостанджиев.

Това ще стане с повече от 3/4 от представените акции. Принципно почетен президент ще може да е лице, което има съществен принос за развитието на футболния клуб и постигнати значими успехи като футболист, треньор, спортно-технически ръководител или като член на Управителния или Надзорния съвет на дружеството. Почетният президент ще може да участва в заседанията на СД с право на съвещателен глас по въпроси, касаещи спортно-техническото развитие на клуба.

На 14 септември ще се даде и изчерпателна информация относно бъдещото строителство на нов стадион “Георги Аспарухов” и сроковете за изпълнението.

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