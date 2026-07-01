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  3. Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

  • 1 юли 2026 | 17:27
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Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо отново бе категоричен, че клубът няма никакво намерение да продава нападателя Хулиан Алварес, въпреки засиления интерес от страна на Барселона.

В последните дни на юни медиите разпространиха информация, че каталунският гранд е подготвил оферта на стойност 130 милиона евро за 26-годишния аржентински национал. Още през май към него проявиха интерес и други европейски грандове, сред които Реал Мадрид и Пари Сен Жермен. Днес пък президентът на каталунците Жоан Лапорта открито говори за Алварес, като заяви, че офертата все още е активна, но не е безсрочна.

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„Позицията ни за Хулиан Алварес остава непроменена. Той ще продължи да играе за Атлетико Мадрид. Към момента не сме получавали никакви оферти за него. Но дори и да получим, Алварес ще остане, защото не желаем да го продаваме“, заяви Сересо, цитиран от испанското радио RNE.

Хулиан Алварес се присъедини към „дюшекчиите“ през 2024 г. През изминалия сезон 2025/26 той записа 49 участия във всички турнири, в които се отличи с 20 гола и 9 асистенции. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2030 година.

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