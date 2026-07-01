Президентът на Атлетико за Алварес: Нямаме оферти за него, той ще продължи да играе за нас

Президентът на Атлетико Мадрид Енрике Сересо отново бе категоричен, че клубът няма никакво намерение да продава нападателя Хулиан Алварес, въпреки засиления интерес от страна на Барселона.

В последните дни на юни медиите разпространиха информация, че каталунският гранд е подготвил оферта на стойност 130 милиона евро за 26-годишния аржентински национал. Още през май към него проявиха интерес и други европейски грандове, сред които Реал Мадрид и Пари Сен Жермен. Днес пък президентът на каталунците Жоан Лапорта открито говори за Алварес, като заяви, че офертата все още е активна, но не е безсрочна.

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„Позицията ни за Хулиан Алварес остава непроменена. Той ще продължи да играе за Атлетико Мадрид. Към момента не сме получавали никакви оферти за него. Но дори и да получим, Алварес ще остане, защото не желаем да го продаваме“, заяви Сересо, цитиран от испанското радио RNE.

Хулиан Алварес се присъедини към „дюшекчиите“ през 2024 г. През изминалия сезон 2025/26 той записа 49 участия във всички турнири, в които се отличи с 20 гола и 9 асистенции. Настоящият му договор с мадридския клуб е до лятото на 2030 година.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid president Cerezo: “Julián Álvarez? Nothing has changed, he will stay at Atléti”.



“There are zero bids now. Even if there will be proposals, Álvarez will end up staying because we don’t want to sell”, told RNE. pic.twitter.com/SXLVGQliiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

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