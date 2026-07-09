Барселона иска кредит от 210 милиона евро за трансфери

Ръководството на Барселона планира сериозна инвестиция на летния трансферен пазар. Както спортният директор, така и новият треньор Ханзи Флик са на мнение, че отборът се нуждае от значително подсилване, за да има гаранции, че ще се бори за всички трофеи през следващия сезон, особено за Шампионската лига. Последните две години показаха, че тимът има класата да спечели Ла Лига, но не и да триумфира в най-престижния европейски турнир.

Поради тази причина клубът работи активно на пазара с цел привличането на играчи от най-високо ниво. За да постигне това обаче, са необходими финансови ресурси. Влизането в правилото 1:1 ще улесни регистрацията на нови футболисти и ще позволи на клуба да разполага с цялата сума от приходите от продажби. Това обаче няма да е достатъчно.

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Затова клубът е поискал кредит в размер на 210 милиона евро, за да може да осъществи желаните трансфери, пише “Марка”. В момента каталунците изпитват недостиг на ликвидност и са прибегнали до това финансиране, което ще бъде обезпечено с очакваните приходи за следващия сезон. Управителният съвет е наясно, че тези средства са жизненоважни за осъществяването на ключови попълнения.

Не цялата сума от заема ще бъде използвана за плащане на трансфери. Една малка част от нея ще послужи за покриване на заплати и други текущи разходи на клуба. Въпреки това по-голямата част от средствата е предназначена за подсилване на състава.

Към момента Барса работи по привличането на трима играчи: Хулиан Алварес, Жоао Кансело и Карим Адейеми. Трансферът на последния изглежда съвсем близо. Другите две сделки ще отнемат повече време. В случая с нападателя на Атлетико Мадрид клубът все още не е предприел финална офанзива, като това се очаква да се случи след Световното първенство. Що се отнася до Кансело, все още има някои въпроси за разрешаване с данъчните власти, преди операцията да бъде финализирана.

Освен това Барселона вече финализира трансфера на Антъни Гордън за сумата от 70 милиона евро плюс още 10 милиона под формата на бонуси.

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