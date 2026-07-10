Португалия официално назначи треньора, донесъл последната титла на Кристиано Роналдо

Португалия официално обяви назначението на опитния Жорже Жезус за нов селекционер на националния отбор. 71-годишният специалист наследява на поста Роберто Мартинес, след като “мореплавателите” стигнаха само до 1/8-финал на Мондиал 2026, където отпаднаха от Испания.

Жезус, родом от предградието на Лисабон Амадора, е подписал договор, който ще го задържи начело на португалците до 2030 г. Това означава, че ако всичко върви по план, той ще води отбора на домакинското световно първенство през 2030 г., което Португалия ще организира съвместно с Испания, Мароко, Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

Един от най-успешните португалски треньори в последните десетилетия, Жезус постигна най-големите си успехи с Бенфика, извеждайки „орлите“ до три шампионски титли. Съвсем наскоро той триумфира и в първенството на Саудитска Арабия с отбора на Ал-Насър, където играе суперзвездата и капитан на националния отбор Кристиано Роналдо.

Новият национален селекционер сподели в Инстаграм първите си думи като треньор на Португалия. „Гордея се, че съм португалец и за мен е чест да поема ролята на национален селекционер. Един глас, едно сърце. Португалия!“, написа опитният наставник в публикация в официалния си профил в социалната мрежа.

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Жезус е спечелил 24 официални трофея в четири различни държави. Специалистът е водил отбори като Бенфика, Спортинг (Лисабон), Бенфика, Ал-Хилал, Фламенго, Фенербахче и Ал-Насър. Португалия ще е първият национален тим в богатата му треньорска кариера.

Дебютът на Жезус ще бъде на 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ – арена, на която е играл стотици пъти като съперник и като треньор на Спортинг (Лисабон). Първият мач е у дома срещу Уелс и ще постави началото на участието на Португалия в Лигата на нациите.

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