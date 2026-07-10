Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Португалия
  3. Португалия официално назначи треньора, донесъл последната титла на Кристиано Роналдо

Португалия официално назначи треньора, донесъл последната титла на Кристиано Роналдо

  • 10 юли 2026 | 17:34
  • 2192
  • 2

Португалия официално обяви назначението на опитния Жорже Жезус за нов селекционер на националния отбор. 71-годишният специалист наследява на поста Роберто Мартинес, след като “мореплавателите” стигнаха само до 1/8-финал на Мондиал 2026, където отпаднаха от Испания.

Жезус, родом от предградието на Лисабон Амадора, е подписал договор, който ще го задържи начело на португалците до 2030 г. Това означава, че ако всичко върви по план, той ще води отбора на домакинското световно първенство през 2030 г., което Португалия ще организира съвместно с Испания, Мароко, Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Един от най-успешните португалски треньори в последните десетилетия, Жезус постигна най-големите си успехи с Бенфика, извеждайки „орлите“ до три шампионски титли. Съвсем наскоро той триумфира и в първенството на Саудитска Арабия с отбора на Ал-Насър, където играе суперзвездата и капитан на националния отбор Кристиано Роналдо.

Новият национален селекционер сподели в Инстаграм първите си думи като треньор на Португалия. „Гордея се, че съм португалец и за мен е чест да поема ролята на национален селекционер. Един глас, едно сърце. Португалия!“, написа опитният наставник в публикация в официалния си профил в социалната мрежа.

От Португалия благодариха на Роберто Мартинес
От Португалия благодариха на Роберто Мартинес

Жезус е спечелил 24 официални трофея в четири различни държави. Специалистът е водил отбори като Бенфика, Спортинг (Лисабон), Бенфика, Ал-Хилал, Фламенго, Фенербахче и Ал-Насър. Португалия ще е първият национален тим в богатата му треньорска кариера.

Дебютът на Жезус ще бъде на 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ – арена, на която е играл стотици пъти като съперник и като треньор на Спортинг (Лисабон). Първият мач е  у дома срещу Уелс и ще постави началото на участието на Португалия в Лигата на нациите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Садио Мане сложи край на славната си кариера за Сенегал?

Садио Мане сложи край на славната си кариера за Сенегал?

  • 10 юли 2026 | 15:51
  • 1113
  • 0
Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

Моуриньо започна новия си престой в Реал Мадрид

  • 10 юли 2026 | 14:25
  • 1820
  • 6
Отсъствието на звездата на Мароко е променило динамиката в тима

Отсъствието на звездата на Мароко е променило динамиката в тима

  • 10 юли 2026 | 14:24
  • 1131
  • 1
И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

  • 10 юли 2026 | 14:18
  • 2094
  • 8
В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

  • 10 юли 2026 | 14:06
  • 1309
  • 2
Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"

Изгряващата звезда на Мароко прие философски загубата от Франция и въобще не съжалява за избора си да играе за "атласките лъвове"

  • 10 юли 2026 | 13:42
  • 1301
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 4015
  • 13
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 3546
  • 5
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 10145
  • 29
Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

Официално: Левски и Вуцов продължават заедно до 2028 година

  • 10 юли 2026 | 16:42
  • 5803
  • 15
Лига на нациите жени: България 1:1 Чехия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите жени: България 1:1 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 10 юли 2026 | 18:23
  • 3953
  • 25
Синер и Джокович в битка за финала на Уимбълдън

Синер и Джокович в битка за финала на Уимбълдън

  • 10 юли 2026 | 16:02
  • 14112
  • 3