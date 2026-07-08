Проенса потвърди, че до края на седмицата Португалия ще има нов селекционер

Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от Световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си, а вчера местните медии разкриха, че Жорже Жезус е почти сигурния нов селекционер.
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„Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това Световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата“, цитира Expresso думите на Проенса.
Снимки: Imago