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Проенса потвърди, че до края на седмицата Португалия ще има нов селекционер

  • 8 юли 2026 | 13:49
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Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от Световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си, а вчера местните медии разкриха, че Жорже Жезус е почти сигурния нов селекционер.

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„Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това Световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата“, цитира Expresso думите на Проенса.

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Снимки: Imago

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