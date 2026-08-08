В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

След като завърши предсезонното си турне в Азия, Байерн (Мюнхен) вече очаква с нетърпение първия си официален мач за сезона и евентуално първия си трофей. Шампионите от Бундеслигата и Купата на Германия започват новия сезон с двубой за Суперкупата "Франц Бекенбауер" на 22 август срещу Борусия (Дортмунд).

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„Дотогава би трябвало вече да сме достатъчно подготвени, защото Дортмунд ще се бори здраво за спечелването на първия си трофей. Но ние също искаме да спечелим“, каза членът на борда по спортни въпроси Макс Еберл преди завръщането в Германия.

Пътуването на Байерн до Азия включваше спирки в Република Корея и Хонконг, както и победи в приятелски мачове срещу Чеджу и Астън Вила.

Kompany on whether there was a certain player that left a strong impression on him in this Asia tour: "To be honest, I was impressed with all the players. It's difficult to go into these games with so many players still to come back. Obviously some players are still young, some… pic.twitter.com/mIaIFn2Zh5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2026

„Условията не бяха лесни. Но се представихме добре и съм много доволен“, каза капитанът Мануел Нойер, визирайки горещото време.

Байерн беше без някои от звездите си, като Хари Кейн и Майкъл Олисе, които все още са на почивка след Световното първенство. Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Ленарт Карл също не пътуваха, тъй като работят по индивидуални фитнес програми.

„Знаем кой е тук и кой не. Винаги искаме да покажем какво представлява Байерн. Когато гледам как се представиха младите играчи, съм много доволен. Като цяло всички играчи се справиха много добре“, обобщи треньорът Венсан Компани, цитиран от ДПА.

"Баварците" имат още два приятелски мача срещу РБ Лайпциг (15 август) и Хайденхайм (18 август) преди сблъсъка с Борусия Дортмунд. Първият им мач в Бундеслигата е на 28 август срещу Щутгарт.

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