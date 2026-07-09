Краткото послание на Кристиано Роналдо след разочарованието на Световното първенство

Кристиано Роналдо излезе с реакция в профила си в Instagram след края на участието на Португалия на Мондиал 2026 с кратко, но символично послание.

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Капитанът на националния отбор публикува свои снимки, придружени само с няколко думи: „Португалия завинаги!“.

Без да споменава елиминацията от Испания или бъдещето си в националния отбор, Роналдо избра да изрази подкрепата си само няколко дни след сбогуването на Португалия с Мондиала.

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Публикацията идва след турнир, в който нападателят отбеляза три гола и влезе в историята като първия футболист, разписвал се на шест световни първенства. Въпреки това той беше и силно критикуван за представянето си на терена.

Въпреки отпадането на осминафиналите, Роналдо вече беше признал преди двубоя с Испания, че това ще бъде последното му Световно първенство. „Искам да му се насладя максимално, защото това ще бъде последният ми Мондиал“, сподели той на пресконференцията преди мача.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Монадиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google