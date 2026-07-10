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Португалия избра новия си селекционер

  • 10 юли 2026 | 00:44
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Опитният португалски специалист Жорже Жезус ще застане начело на националния отбор на страната си, заменяйки на поста Роберто Мартинес. Новината идва след неубедителното представяне на тима на Световното първенство и отпадането на осминафинал.

Според информация на местните медии, 71-годишният треньор е постигнал споразумение с Португалската футболна федерация по време на среща, проведена в Лисабон в четвъртък. Очаква се официалното му представяне да се състои в петък.

Жезус, който е родом от предградието на Лисабон Амадора, вече е подписал договор, който ще го задържи начело на „мореплавателите“ до 2030 г. Това означава, че ако всичко върви по план, той ще води отбора на домакинското Световно първенство през 2030 г., което Португалия ще организира съвместно с Испания, Мароко, Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Назначението на Жезус идва след оставката на Роберто Мартинес, който напусна поста след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите на Мондиала. Мартинес беше начело на тима в продължение на три години и половина, като под негово ръководство Португалия спечели Лигата на нациите през 2025 г.

Един от най-успешните португалски треньори в последните десетилетия, Жезус постигна най-големите си успехи с Бенфика, извеждайки „орлите“ до три шампионски титли. Съвсем наскоро той триумфира и в първенството на Саудитска Арабия с отбора на Ал-Насър, където играе суперзвездата Кристиано Роналдо.

След разочароващото отпадане от световните финали, бъдещето на 41-годишния Роналдо в националния отбор остава неясно и тепърва предстои да се разбере дали той ще продължи да носи националната фланелка.

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Снимки: Imago

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