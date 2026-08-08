Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

От Пари Сен Жермен са все по-близо до привличането на нападателя на Барселона Феран Торес, съобщава “Марка”. Очакванията са сделката да стане факт през следващите дни.

Авторът на шампионския гол за Испания на Мондиал 2026 вече се е договорил с ПСЖ за четиригодишно споразумение, а неговото обкръжение е съобщило на Барса за решението му да се присъедини към европейския клубен първенец. Така двата клуба са в много напреднали преговори, като най-вероятно трансферната сума ще е около 50 млн. евро. Намерението на всички страни е да се разберат преди сряда, за когато е предвидено испанските национали на “блаугранас” да подновят тренировки.

🚨🥇| BREAKING: Ferran Torres has decided to join PSG. — The club & the player are in talks to finalise the agreement for a 4-year contract until June 2030.



Luis Campos & Deco have opened talks for the striker behind the scenes, with the aim of reaching an agreement before the… pic.twitter.com/cEirVhgWiK — PSG Report (@PSG_Report) August 8, 2026

Така 26-годишният Торес ще напусне испанския шампион след четири сезона и половина, в които изигра 180 мача с 60 гола и 19 асистенции.

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Снимки: Gettyimages