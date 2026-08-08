Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

На фона на официалната оферта от Елче и новините, че още два отбора се интересуват от него и може да се свържат с Макаби Тел Авив с предложение през следващата седмица, Рой Ревиво ще се завърне утре (неделя) към тренировки със съотборниците си, пише израелската медия Sport1.maariv. Левият защитник не пътува с отбора в сряда за мача срещу ЦСКА в Батуми от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той тренира в "Кирят Шалом" в четвъртък и петък заедно с други играчи, които не пътуваха, като Йонас Маледе, Дани Групер и Йон Николаеску.

Днес треньорът Кени Милър даде почивен ден на играчите и както бе споменато, утре Ревиво ще се присъедини към общата група. Все още обаче не е ясно дали той ще пътува с отбора за реванша в България в четвъртък.

Играчи на Макаби Тел Авив признаха тази сутрин, че все още са шокирани от резултата от мача онзи ден, но някои от тях подчертаха, че не е сериозно да се хвърля цялата отговорност за представянето на отбора в Батуми при поражението с 3:0 от ЦСКА върху един футболист – в случая Ревиво.

Така или иначе, в отбора не се предават преди реванша. "Това не беше мач за три гола в нашата врата“, каза един от футболистите. "Ние бяхме по-добри. Доминирахме на терена. Владеехме топката много повече, а те ни ужилиха с три атаки. Най-големият проблем е, че бяхме разгромени в мач, в който не отстъпвахме на съперника. Нищо не ни се получи. Добрите положения, които създадохме, не влязоха. Ще се опитаме да направим невъзможното, според мнозина, в реванша в България.“

Очаква се Милър да направи няколко промени в състава предвид показаното от отбора в последния мач, допълва местното издание.

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Снимки: Startphoto