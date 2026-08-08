Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 20964
  • 52

На фона на официалната оферта от Елче и новините, че още два отбора се интересуват от него и може да се свържат с Макаби Тел Авив с предложение през следващата седмица, Рой Ревиво ще се завърне утре (неделя) към тренировки със съотборниците си, пише израелската медия Sport1.maariv. Левият защитник не пътува с отбора в сряда за мача срещу ЦСКА в Батуми от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той тренира в "Кирят Шалом" в четвъртък и петък заедно с други играчи, които не пътуваха, като Йонас Маледе, Дани Групер и Йон Николаеску.

Днес треньорът Кени Милър даде почивен ден на играчите и както бе споменато, утре Ревиво ще се присъедини към общата група. Все още обаче не е ясно дали той ще пътува с отбора за реванша в България в четвъртък.

Играчи на Макаби Тел Авив признаха тази сутрин, че все още са шокирани от резултата от мача онзи ден, но някои от тях подчертаха, че не е сериозно да се хвърля цялата отговорност за представянето на отбора в Батуми при поражението с 3:0 от ЦСКА върху един футболист – в случая Ревиво.

Така или иначе, в отбора не се предават преди реванша. "Това не беше мач за три гола в нашата врата“, каза един от футболистите. "Ние бяхме по-добри. Доминирахме на терена. Владеехме топката много повече, а те ни ужилиха с три атаки. Най-големият проблем е, че бяхме разгромени в мач, в който не отстъпвахме на съперника. Нищо не ни се получи. Добрите положения, които създадохме, не влязоха. Ще се опитаме да направим невъзможното, според мнозина, в реванша в България.“

Очаква се Милър да направи няколко промени в състава предвид показаното от отбора в последния мач, допълва местното издание.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44544
  • 82
Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

Бивша звезда на Локо (Пловдив) сложи край на футболната си кариера

  • 8 авг 2026 | 15:05
  • 3669
  • 3
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13084
  • 30
Септември (Тервел) удари здраво Доростол

Септември (Тервел) удари здраво Доростол

  • 8 авг 2026 | 13:33
  • 1197
  • 2
Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

Васил Стефанов за фалстартът на Гигант

  • 8 авг 2026 | 12:59
  • 1714
  • 2
Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

Локо (Мездра) с победа в Червен бряг

  • 8 авг 2026 | 12:43
  • 2068
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда

Дунав 0:0 Арда

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 5963
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 21006
  • 86
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44544
  • 82
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19799
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13084
  • 30