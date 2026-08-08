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  3. Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
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Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) има засилен интерес към 19-годишното крило на Кьолн Саид Ел Мала и подготвя нова сериозна оферта за него. Преди това "козлите" вече отхвърлиха предложение за фиксирана сума от 40 млн.

Според информациите в Германия, "жълто-черните" сега ще предложат твърда сума от 48 млн. евро плюс още 2 млн. евро възможни бонуси. Те ще са лесно изпълними - ако играчът направи първия си мач в Шампионската лига и започне в пет срещи от Бундеслигата.

Съществуват и още 5 млн. бонуси, които обаче са по-трудни - пет участия на Ел Мала за Германия. Следователно в най-добрия случай Кьолн би могъл да получи 55 млн. евро за футболиста си.

Талантът Ел Мала впечатли през миналия сезон, като вкара 13 гола и даде 4 асистенции в общо 36 мача за "козлите". Самият играч също има желание да премине в Дортмунд. "Жълто-черните" пък се нуждаят от подсилване в предни позиции, след като се разделиха с Карим Адейеми и Юлиан Брант. Борусия вече си осигури друг талантлив млад футболист - гръцкия талант Константинос Карецас.

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