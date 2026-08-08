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Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
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Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

След като не успя да се договори с Милан за привличането на крилото Рафаел Леао, Фенербахче се е ориентирал към друго звездно име от Серия А. Става въпрос за нападателя на Наполи Ромелу Лукаку.

Според Фабрицио Романо и Николо Скира истанбулският гранд преговаря както с “партенопеите”, така и със самия играч, като с това се е заел новият клубен президент Азиз Йълдъръм. Белгийският национал вече е отказал предложения от други два турски клуба - Бешикташ и Трабзонспор, както и от американския Атланта Юнайтед, докато Монако не е в надпреварата за него. Смята се, че Наполи иска за 33-годишния играч 10 млн. евро, но 40% от сумата ще отиде при предишния му клуб Челси.

Лукаку е в списъка на неаполитанците за продажба през това лято, след като през миналия сезон почти не игра поради травми, а освен това влезе в конфликт с ръководството заради решението му да се лекува в родината си Белгия.

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Снимки: Gettyimages

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