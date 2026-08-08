Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

След като не успя да се договори с Милан за привличането на крилото Рафаел Леао, Фенербахче се е ориентирал към друго звездно име от Серия А. Става въпрос за нападателя на Наполи Ромелу Лукаку.

Според Фабрицио Романо и Николо Скира истанбулският гранд преговаря както с “партенопеите”, така и със самия играч, като с това се е заел новият клубен президент Азиз Йълдъръм. Белгийският национал вече е отказал предложения от други два турски клуба - Бешикташ и Трабзонспор, както и от американския Атланта Юнайтед, докато Монако не е в надпреварата за него. Смята се, че Наполи иска за 33-годишния играч 10 млн. евро, но 40% от сумата ще отиде при предишния му клуб Челси.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are now in direct talks with Romelu Lukaku’s camp, negotiations underway.



AS Monaco are not involved, Fenerbahçe entered the race strong and the president is personally working on the deal.



Lukaku, expected to leave Napoli soon. pic.twitter.com/4117bYfqbi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Лукаку е в списъка на неаполитанците за продажба през това лято, след като през миналия сезон почти не игра поради травми, а освен това влезе в конфликт с ръководството заради решението му да се лекува в родината си Белгия.

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Снимки: Gettyimages