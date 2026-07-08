От Португалия благодариха на Роберто Мартинес

Португалската футболна федерация (ФПФ) потвърди за раздялата с националния селекционер Роберто Мартинес, който сам обяви след отпадането от Световното първенство, че напуска поста си. Испанецът е с изтичащ договор, който няма да бъде подновяван. "ФПФ обявява официално, че приключва договорните си взаимоотношения с националния селекционер Роберто Мартинес и неговия екип", гласи съобщението.

Португалия отпадна от Мондиал 2026 след поражение с 0:1 срещу Испания в мач от осминафиналите в понеделник. 52-годишният испанец бе назначен на поста през януари 2023, след като напусна отбора на Белгия. Той изведе португалците до трофея в Лигата на нациите през 2025. ФПФ добавя, че вече е стартирала процедурата по намиране на заместник на Мартинес "с цел за съхраняване културата на победители" в националния отбор.

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