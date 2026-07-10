Франция изравни историческо постижение на Бразилия и Германия на Световни първенства

Франция постигна исторически успех, след като отново се класира за полуфиналите на Мондиал 2026. Победата над Мароко (2:0) превърна „петлите“ в едва третия национален отбор в цялата история на футбола, който успява да достигне до топ 4 на три последователни Световни първенства (2018, 2022 и 2026 г.). До този момент подобно изключително постоянство бяха демонстрирали единствено отборите на Германия и Бразилия.

С този триумф Франция вече има общо 7 класирания на полуфинал на Мондиали (през 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 и 2022 г.). Резултатът затвърждава френската селекция като една от най-доминантните сили на световната сцена.

Only three sides have reached the semi-finals in three consecutive World Cup appearances:



◎ Germany (82-90 & 02-14)

◎ Brazil (94-02)

◉ France 🆕



What a team. 🇫🇷 pic.twitter.com/0sdC6nDZjG — Squawka (@Squawka) July 9, 2026

Освен това „петлите“ записаха своята победа №45 на Мондиали. Така те се изравниха с Италия на четвъртото място във вечната класация на турнира, водена от Бразилия (79), Германия (70) и Аржентина (52).

45 - Victoires en Coupe du Monde :



79 – Brésil

70 – Allemagne

52 – Argentine

45 – Italie, France🆕



Carré. pic.twitter.com/X0crxAtVcX — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Успехът бе гарниран и с историческо постижение за атакуващото дуо Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Двамата се превърнаха в първия тандем съотборници от 2002 година насам (след бразилците Роналдо и Ривалдо), в който всеки от двамата има по 5 или повече гола в рамките на едно Световно първенство.

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Снимки: Imago