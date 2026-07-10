Рабио: Показахме устойчивост и решителност

Полузащитникът на Франция Адриен Рабио сподели впечатлениета си след успеха с 2:0 над Мароко на 1/4-финалите на Световното първенство. Той анализира поведението на съперника на терена и подчерта колко ценно е постижението на настоящото поколение на „петлите“.

„В моментите, в които нямахме топката и им я оставяхме, усещахме, че те не са опасни и няма от какво да се плашим срещу този отбор. Това беше усещането ни на терена. Мароко си остава състав, който в определени моменти може да направи разликата, защото разполага с изключителни индивидуалности. Ние обаче бяхме много сериозни. Използвахме правилно топката и останахме в мача дори след пропуснатата дузпа от Килиан. В това се вижда силата на нашия отбор – показахме устойчивост и решителност“, заяви Рабио.

Футболистът категорично отхвърли тезата, че успехите на Франция са се превърнали в рутина.

„Ние в никакъв случай не приемаме за даденост факта, че ще играем на трети пореден полуфинал на Световно първенство. В съблекалнята бяхме изключително щастливи. Този състав е изключителен. За мен лично това ще бъде втори пореден полуфинал на Мондиал. Много малко поколения в историята на френския национален отбор са изпитвали подобно нещо. Това е изключително постижение“, допълни французинът.

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Снимки: Gettyimages