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Мбапе с поредица от рекорди

  • 10 юли 2026 | 00:18
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Суперзвездата на френския национален отбор Килиан Мбапе записа няколко постижения за историята. Излизайки на терена в днешния 1/4-финален сблъсък от Световното първенство срещу Мароко, нападателят записа своя мач №20 на Мондиали. Това историческо постижение го обвърза с три рекорда на световно ниво.

С изиграването на този двубой Мбапе вече официално изравни рекорда за най-много мачове за Франция на Световно първенство. С тези 20 срещи той достигна досегашното върхово постижение на легендарния вратар и дългогодишен капитан на „петлите“ Юго Лорис.

Вторият впечатляващ факт е възрастта на френския капитан. На 27 години и 201 дни Килиан Мбапе се превърна в най-младия футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали.

Паралелно с това, статистиката подчертава и уникалния синхрон между играч и треньор. Всички тези 20 срещи на Мбапе са изиграни под ръководството на Дидие Дешан. Това представлява абсолютен рекорд в историята на световния футбол за най-много мачове на Мондиал, изиграни от един футболист под тактиката на един и същ национален селекционер.

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Снимки: Gettyimages

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