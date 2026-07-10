Мбапе с поредица от рекорди

Суперзвездата на френския национален отбор Килиан Мбапе записа няколко постижения за историята. Излизайки на терена в днешния 1/4-финален сблъсък от Световното първенство срещу Мароко, нападателят записа своя мач №20 на Мондиали. Това историческо постижение го обвърза с три рекорда на световно ниво.

С изиграването на този двубой Мбапе вече официално изравни рекорда за най-много мачове за Франция на Световно първенство. С тези 20 срещи той достигна досегашното върхово постижение на легендарния вратар и дългогодишен капитан на „петлите“ Юго Лорис.

No French player has made more World Cup appearances than Kylian Mbappé (20).



He equals Hugo Lloris' record. 👏 https://t.co/0hYwK7zAmM — Squawka (@Squawka) July 9, 2026

Вторият впечатляващ факт е възрастта на френския капитан. На 27 години и 201 дни Килиан Мбапе се превърна в най-младия футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали.

20 - Kylian Mbappé va disputer son 20e match en Coupe du Monde sous les ordres de Didier Deschamps, un record absolu pour un joueur avec un même sélectionneur. Capitaines🇫🇷. pic.twitter.com/Znge2oHAEn — OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Паралелно с това, статистиката подчертава и уникалния синхрон между играч и треньор. Всички тези 20 срещи на Мбапе са изиграни под ръководството на Дидие Дешан. Това представлява абсолютен рекорд в историята на световния футбол за най-много мачове на Мондиал, изиграни от един футболист под тактиката на един и същ национален селекционер.

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Снимки: Gettyimages