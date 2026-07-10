Мбапе с поредица от рекорди

Суперзвездата на френския национален отбор Килиан Мбапе записа няколко постижения за историята. Излизайки на терена в днешния 1/4-финален сблъсък от Световното първенство срещу Мароко, нападателят записа своя мач №20 на Мондиали. Това историческо постижение го обвърза с три рекорда на световно ниво.
С изиграването на този двубой Мбапе вече официално изравни рекорда за най-много мачове за Франция на Световно първенство. С тези 20 срещи той достигна досегашното върхово постижение на легендарния вратар и дългогодишен капитан на „петлите“ Юго Лорис.
Вторият впечатляващ факт е възрастта на френския капитан. На 27 години и 201 дни Килиан Мбапе се превърна в най-младия футболист в цялата история на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали.
Паралелно с това, статистиката подчертава и уникалния синхрон между играч и треньор. Всички тези 20 срещи на Мбапе са изиграни под ръководството на Дидие Дешан. Това представлява абсолютен рекорд в историята на световния футбол за най-много мачове на Мондиал, изиграни от един футболист под тактиката на един и същ национален селекционер.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages