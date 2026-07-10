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Дешан: Там сме, където искахме да бъдем

  • 10 юли 2026 | 01:46
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Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан сподели първите си думи след успеха с 2:0 над Мароко и класирането на „петлите“ за 1/2-финал на Световното първенство. Специалистът коментира физическите проблеми в състава, пропуснатата дузпа от Килиан Мбапе и поредния голям успех за Франция на международната сцена. Дешан изрази задоволство от постоянството на своя тим и хладнокръвието на своя капитан.

„Три поредни полуфинала, това е добре. Изглежда логично и естествено на фона на това, което показахме. Не беше лесно да стигнем до тук. Изпуснахме положения, изпуснахме и дузпа. Но нямаме съмнения и сме сигурне в нашите сили. Намираме се точно там, където искахме да бъдем преди началото на турнира“, започна Дешан.

Треньорът даде яснота и за състоянието на контузените футболисти, както и за ротациите в състава.

„Килиан има лека травма в глезена и усещаше болка, Ману получи удар в коляното и бе крампирал. Вярвам, че ще ги вдигнем за следващата фаза. Всички играчи трябва да бъдат готови във всеки един момент. Това сме го говорили още преди началото на турнира", допълни специалистът.

Наставникът завърши с коментар за атмосферата около отбора и вълнението в родината му.

„Футболът има тази магия, той е фабрика за емоции. Знаем, че има много страст в нашите фенове, ние искаме да ги правим щастливи, да вървим напред и да носим позитивни емоции на всички французи. Искаме да стигнем възможно най-далеч. Отново сме на полуфинал, което е сериозно постижение", завърши наставникът.

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Снимки: Gettyimages

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