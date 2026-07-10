Дешан вече е ненадминат по победи

Франция ще играе своя трети пореден полуфинал на Световно първенство, а несъмнено огромна заслуга за това има селекционера на отбора Дидие Дешан.

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"Петлите" удариха с 2:0 Мароко в 1/4-финалите, като това превърна наставникът Дешан в най-успешния селекционер от гледна точка на победи, постигнати на ниво Световно първенсто.

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Специалистът е водил националния си тим в общо 24 мача на световни футболни финали и е печелил 19 от тях, като той стори това в рамките на общо четири Мондиала.

През 2014 г. в Бразилия той изведе Франция до 1/4-финалите, после през 2018 г. донесе на "петлите" втора световна титла по време на форума в Руската федерация, а през 2022 г. в Катар той добави и комплект сребърни медали.

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Сега на Мондиал 2026 тепърва ще стане ясно докъде ще стигне, като по всяка вероятност той ще приключи с 26 мача на световни първенства, тъй като дори при отпадане на полуфиналите, Франция ще играе и малък финал след това.

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В спор за участие на трети пореден финал французите ще играят с победителя от мача между Испания и Белгия.

Той предстои в днешния 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време.

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