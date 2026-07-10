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Дешан вече е ненадминат по победи

  • 10 юли 2026 | 02:55
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Франция ще играе своя трети пореден полуфинал на Световно първенство, а несъмнено огромна заслуга за това има селекционера на отбора Дидие Дешан.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко
Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

"Петлите" удариха с 2:0 Мароко в 1/4-финалите, като това превърна наставникът Дешан в най-успешния селекционер от гледна точка на победи, постигнати на ниво Световно първенсто.

Дешан: Там сме, където искахме да бъдем
Дешан: Там сме, където искахме да бъдем

Специалистът е водил националния си тим в общо 24 мача на световни футболни финали и е печелил 19 от тях, като той стори това в рамките на общо четири Мондиала.

През 2014 г. в Бразилия той изведе Франция до 1/4-финалите, после през 2018 г. донесе на "петлите" втора световна титла по време на форума в Руската федерация, а през 2022 г. в Катар той добави и комплект сребърни медали.

19 Франция - Мароко (четвъртфинал)

Сега на Мондиал 2026 тепърва ще стане ясно докъде ще стигне, като по всяка вероятност той ще приключи с 26 мача на световни първенства, тъй като дори при отпадане на полуфиналите, Франция ще играе и малък финал след това.

Президентът Макрон поздрави Франция за успеха
Президентът Макрон поздрави Франция за успеха

В спор за участие на трети пореден финал французите ще играят с победителя от мача между Испания и Белгия.

Той предстои в днешния 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Него и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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