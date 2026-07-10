Аюб Буади се нареди зад Пеле в любопитна класация

Изгряващата звезда Аюб Буади записа любопитно постижение на световните финали. Халфът започна като титуляр за Мароко в 1/4-финалния сблъсък срещу Франция и се превърна във втория най-млад футболист в историята, играл в четвъртфинална фаза на Мондиал.
На възраст от точно 18 години и 280 дни полузащитникът на Лил се доближи максимално до досегашния рекорд на Краля на футбола Пеле. Бразилецът остава единственият пред него в тази престижна класация, след като дебютира на 1/4-финал през далечната 1958 година срещу Уелс на възраст от едва 17 години и 239 дни.
Зад Буади в историческата класация за най-млади състезатели на тази фаза остават имена като англичанина Джуд Белингам, който игра на 1/4-финал на 19 години и 164 дни (през 2022 г. срещу Франция), и италианеца Федерико Киеза, дебютирал в същата фаза на 20 години и 241 дни. Това показва уникалния характер на постижението на мароканския тийнейджър.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages