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  3. Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

Дембеле: Да бъдем на трети пореден полуфинал е нещо изключително

  • 10 юли 2026 | 02:32
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Крилото на Франция Усман Дембеле сподели първите си впечатления след победата над Мароко (2:0) на 1/4-финала на Световното първенство. Той изрази задоволство от постигнатото историческо постоянство на световни финали.

„Много сме щастливи. Да бъдем в топ 4 и да достигнем трети пореден полуфинал на Световно първенство с отбора на Франция е нещо изключително. Ще запазим тази концентрация, за да можем да извървим пътя до самия край“започна Дембеле.

Футболистът подчерта значението на опита си и трудния характер на двубоя с мароканците.

„Вече десет години съм в националния отбор на Франция и съм един от най-опитните тук, така че трябва да напътствам останалите играчи. Както казах, целта беше да останем концентрирани. Знаехме, че Мароко е труден съперник, но бяхме възнаградени за търпението си“, допълни крилото.

Той разкри и интересен детайл от ситуацията, в която отбеляза втория гол в мача.

„Две или три минути преди гола Килиан ми каза да остана в центъра и веднага щом се появи възможност, да организираме контраатака. Точно това се случи. След това той направи страхотен спринт, за да освободи пространство за мен. Видях, че позицията ми е добра, опитах се най-вече да намеря очертанията на вратата и за щастие успях“, завърши Дембеле.

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Снимки: Gettyimages

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