Бенфика посяга към нежелания от Байерн Палиня

Байерн (Мюнхен) продължава да се стреми към повече изходящи трансфери и търси купувачи за дефанзивния халф Жоао Палиня.

Интерес към него не липсва, а най-конкретният евентуален нов клуб на португалеца е Бенфика. Палиня е харесван от новия наставник на "орлите" Марко Силва, с който се познават добре от престоя на играча във Фулъм.

Benfica's interest in João Palhinha is real, and an offer could soon be made to Bayern. The Portuguese club has also contacted the midfielder's agents, with Palhinha keen on a return to Portugal. Benfica are studying the financial structure of a deal and are preparing a proposal… pic.twitter.com/eew1h1xbim — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 10, 2026

Така Бенфика проучва финансовата структура на сделката и подготвя предложение на стойност около 25 млн. евро. Като алтернатива се обмисля и друга формула, потенциално включваща наем с фиксирана сума от 10 млн. евро и задължение за откупуване на играча за още 15 млн. евро. Самият играч също няма против да се върне в Португалия, макар и Палиня да е юноша на големия градски съперник на Бенфика - Спортинг (Лисабон).

Палиня премина от Фулъм в Байерн през лятото на 2024 г. за 50 млн. евро. След първия си сезон в германския клуб, той беше даден под наем на Тотнъм през миналия сезон. Байерн иска да го продаде, за да си възстанови част от инвестицията, като през последните дни се говори и за интерес към него от страна на италианските грандове Милан и Ювентус.

Палиня се сбогува с Тотнъм

Португалецът за последно бе преотстъпен в Тотнъм, където отбеляза 7 гола в общо 45 мача през последния сезон. Той се превърна в герой за лондончани в последния им мач за сезона във Висшата лига срещу Евертън, осигурявайки победата с 1:0 и оцеляването в елита. Самият играч също заяви след края на сезона, че неговото желание е да остане в Северен Лондон, но това в крайна сметка не се случи.

Байерн пък вече продаде Александер Нюбел на Бешикташ и скоро ще финализира и изходящите трансфери на Ноел Асеко в Айнтрахт (Франкфурт) и Йонатан Асп в Депортиво (Ла Коруня). Клубът търси отбори и за Браян Сарагоса и Саша Боей. Едва тогава може да има нов входящ трансфер, след като баварците вече привлякоха Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун.

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