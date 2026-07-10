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  3. Бенфика посяга към нежелания от Байерн Палиня

Бенфика посяга към нежелания от Байерн Палиня

  • 10 юли 2026 | 16:30
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Байерн (Мюнхен) продължава да се стреми към повече изходящи трансфери и търси купувачи за дефанзивния халф Жоао Палиня.

Интерес към него не липсва, а най-конкретният евентуален нов клуб на португалеца е Бенфика. Палиня е харесван от новия наставник на "орлите" Марко Силва, с който се познават добре от престоя на играча във Фулъм.

Така Бенфика проучва финансовата структура на сделката и подготвя предложение на стойност около 25 млн. евро. Като алтернатива се обмисля и друга формула, потенциално включваща наем с фиксирана сума от 10 млн. евро и задължение за откупуване на играча за още 15 млн. евро. Самият играч също няма против да се върне в Португалия, макар и Палиня да е юноша на големия градски съперник на Бенфика - Спортинг (Лисабон).

Палиня премина от Фулъм в Байерн през лятото на 2024 г. за 50 млн. евро. След първия си сезон в германския клуб, той беше даден под наем на Тотнъм през миналия сезон. Байерн иска да го продаде, за да си възстанови част от инвестицията, като през последните дни се говори и за интерес към него от страна на италианските грандове Милан и Ювентус.

Палиня се сбогува с Тотнъм
Палиня се сбогува с Тотнъм

Португалецът за последно бе преотстъпен в Тотнъм, където отбеляза 7 гола в общо 45 мача през последния сезон. Той се превърна в герой за лондончани в последния им мач за сезона във Висшата лига срещу Евертън, осигурявайки победата с 1:0 и оцеляването в елита. Самият играч също заяви след края на сезона, че неговото желание е да остане в Северен Лондон, но това в крайна сметка не се случи.

Байерн пък вече продаде Александер Нюбел на Бешикташ и скоро ще финализира и изходящите трансфери на Ноел Асеко в Айнтрахт (Франкфурт) и Йонатан Асп в Депортиво (Ла Коруня). Клубът търси отбори и за Браян Сарагоса и Саша Боей. Едва тогава може да има нов входящ трансфер, след като баварците вече привлякоха Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун.

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