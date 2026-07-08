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  3. Ленарт Карл започна бегови упражнения, съобщиха от Байерн

Ленарт Карл започна бегови упражнения, съобщиха от Байерн

  • 8 юли 2026 | 15:36
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Крилото на Байерн (Мюнхен) и на националния тим на Германия Ленарт Карл се завърна на тренировка днес - месец след контузията, която го извади от участие на Световното първенство

Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока
Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

Травмата му вече е отшумяла и той може да тича нормално по време на заниманията на тима, съобщиха от баварския гранд. Карл сега започва програма за възстановяване, като трябва да е готов за официалния старт на подготовката на баварците на 20 юли.

"Ще отнеме известно време, преди да се присъединя към груповите тренировки на тима. Сега трябва да се справя с това", каза играчът пред клубния сайт. Младият футболист получи мускулна контузия непосредствено преди старта на Мондиал 2026, която го извади от световното първенство.

През следващите седмици Карл ще продължи внимателно индивидуалната си програма за възстановяване на клубната база на „Зебенер Щрасе“, за да може в хода на предсезонната подготовка отново да се включи в тренировките на наставника на Байерн Венсан Компани.

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