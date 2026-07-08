Ленарт Карл започна бегови упражнения, съобщиха от Байерн

Крилото на Байерн (Мюнхен) и на националния тим на Германия Ленарт Карл се завърна на тренировка днес - месец след контузията, която го извади от участие на Световното първенство

Карл е съсипан, че ще пропусне Мондиала, Нагелсман и останалите немски национали с трогателен жест към младока

Травмата му вече е отшумяла и той може да тича нормално по време на заниманията на тима, съобщиха от баварския гранд. Карл сега започва програма за възстановяване, като трябва да е готов за официалния старт на подготовката на баварците на 20 юли.

𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑪𝒐𝒎𝒆𝒃𝒂𝒄𝒌 💪



Lennart Karl nimmt einen Monat nach seiner Verletzung im linken vorderen Oberschenkel das Lauftraining auf 🏃



🔗 https://t.co/4q3UDkaJvU



Schön dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Lenny! 🥰 pic.twitter.com/hpdrt2ClNW — FC Bayern München (@FCBayern) July 8, 2026

"Ще отнеме известно време, преди да се присъединя към груповите тренировки на тима. Сега трябва да се справя с това", каза играчът пред клубния сайт. Младият футболист получи мускулна контузия непосредствено преди старта на Мондиал 2026, която го извади от световното първенство.

През следващите седмици Карл ще продължи внимателно индивидуалната си програма за възстановяване на клубната база на „Зебенер Щрасе“, за да може в хода на предсезонната подготовка отново да се включи в тренировките на наставника на Байерн Венсан Компани.

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