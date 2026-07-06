Посрещнаха Мусиала с операция в Мюнхен

Полузащитникът Джамал Мусиала се е подложил на лека операция след завръщането си в Мюнхен от участието на германския национален отбор на Мондиала. Процедурата е част от стандартен медицински протокол вследствие на тежката му контузия, получена през миналото лято и отдавна е била планирана за след финалите в Северна Америка.

Благодарение на операцията Мусиала ще може да завърши предсезонната си подготовка според ясно структуриран план, който да подсигури връщането му навреме за началото на новата кампания с Байерн.

Германия отпадна на 1/16-финалите на Световното първенство от Парагвай след изпълнение на дузпи. В хода на турнира 23-годишният атакуващ халф записа участие и в четирите мача на Бундестима, отбелязвайки един гол и давайки една асистенция, отбелязва БТА

Състезателният сезон за Байерн ще започне на 22 август с мач срещу Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия.

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