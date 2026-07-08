Бенфика привлече крило от Бундеслигата

Полското крило Якуб Камински официално се присъедини към португалския гранд Бенфика с договор до 2031 година, пристигайки от отбора от Бундеслигата Кьолн.

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Бенфика е използвала клаузата за откупуване от 20 милиона евро, след като Кьолн направи трансфера на Камински под наем от Волфсбург постоянен миналия месец за сумата от 5 милиона евро. 24-годишният футболист отбеляза 7 гола и направи 5 асистенции за „козлите“ през изминалия сезон.

„Чувствам се страхотно. Още от първата минута разбрах колко велик е този клуб, който има богата история, и се надявам, че заедно можем да постигнем големи неща“, каза Камински пред Benfica TV.

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