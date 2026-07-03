Палиня се сбогува с Тотнъм

Жоао Палиня потвърди, че няма да подпише постоянен договор с Тотнъм и напуска клуба. Португалецът изигра 45 мача за “шпорите” през миналия сезон и имаше важна роля в заключителната част от кампанията, когато лондончани се бореха за оцеляване. Той игра в Тотнъм като преотстъпен от Байерн (Мюнхен) и въпреки че в края на кампанията Роберто де Дзерби заяви, че иска да го задържи, клубът не се възползва от клаузата за закупуването на правата му.

30-годишният халф най-вероятно ще се завърне в Спортинг (Лисабон).

“Пиша това съобщение с искрена благодарност за цялата доброта и подкрепа, които винаги сте ми показвали през цялото време, прекарано в този специален клуб. Това да представлявам Тотнъм оказа дълбоко влияние в моя живот, не само в професионален, но и в личен план. Това е нещо, което ще нося в себе си завинаги.

Винаги съм се опитвал да се отплатя по най-добрия възможен начин за цялата обич, уважение и доверие, които ми показахте, както на терена, така и извън него.

Както казах и преди, това, което наистина определя една велика институция и един велик футболен клуб, са неговите привърженици. Играчи, мениджъри и директори идват и си отиват, но феновете остават. Вие сте тези, които поддържат пламъка на този клуб, сезон след сезон.

Нямаше как да си тръгна, без да изразя специалните си благодарности на моите съотборници, директорите на клуба, фитнес треньорите, целия медицински персонал и особено на моята скъпа Алесандра Масими.

Лондон ми даде повече от професионална кариера, той ми даде втори дом, който винаги ще нося в сърцето си. С най-голямо уважение и благодарност се сбогувам с всички вас. Благодаря ви много”, написа Палиня в своя профил в “Инстаграм”.

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