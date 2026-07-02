Байерн научи цялата си програма от новия сезон на Бундеслигата

Шампионът на Германия Байерн (Мюнхен) вече е наясно с програмата си за новия сезон в Бундеслигата. Още вчера бе известно, че баварците ще започнат първенството с домакинство на Щутгарт в повторение от изминалия финал за Купата на Германия.

Байерн открива сезона в Бундеслигата срещу един от основните си съперници

Във втория кръг пък Байерн ще има взривоопасно гостуване на завърналия се в Бундеслигата Шалке 04, а в следващия кръг тимът на Венсан Компани ще има нова визита - на Лукас Петков и неговия Елверсберг, който за пръв път в историята си ще играе в елита.

Дербитата с Борусия (Дортмунд) ще са съответно в 8-ия кръг на "Алианц Арена" и в 25-ия кръг на "Сигнал Идуна Парк". Байерн ще бъде домакин в уикенда на периода 30 октомври - 1 ноември, а ответният мач е планиран за дата между 5 и 7 март 2027 г.

Дългогодишните съперници ще се срещнат и преди началото на Бундеслигата - на 22 август в мача за Суперкупата на страната в Дортмунд. Първият кръг за Купата на Германия също ще се играе през този уикенд.

Official: Bayern's 2026/27 Bundesliga fixtures:



MD1: Stuttgart 🏠

MD2: Schalke ✈️

MD3: Elversberg ✈️

MD4: Union 🏠

MD5: Augsburg ✈️

MD6: Leipzig 🏠

MD7: Freiburg ✈️

MD8: Dortmund 🏠

MD9: Mainz ✈️

MD10: Köln 🏠

MD11: HSV ✈️

MD12: Paderborn 🏠

MD13: Hoffenheim ✈️

MD14: Bremen 🏠… pic.twitter.com/9Ai3gbdX7D — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2026

В първия кръг от Бундеслигата Борусия (Дортмунд) гостува на Хамбургер ШФ. Участникът в Шампионската лига РБ Лайпциг открива кампанията си в Бундеслигата срещу Борусия (Мьонхенгладбах), докато подгласникът в Лига Европа Фрайбург започва срещу Вердер (Бремен). Новаците в елита започват сезона като гости - Шалке 04 срещу Аугсбург и Падерборн срещу Майнц 05. Новакът Елверсберг ще приеме Байер (Леверкузен) в дебютния си мач в Бундеслигата в края на август.

64-ият сезон на Бундеслигата ще има почивка в средата на сезона от 21 декември до 7 януари. 34-ият кръг, последният кръг, е насрочен за 22 май.

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