Байерн (Мюнхен) ще продаде двама свои юноши, които за момента не попадат в плановете на отбора, като става дума за халфа Ноел Асеко и крилото Йонатан Асп.
Байерн продава немски национал на Бешикташ
20-годишният вътрешен полузащитник ще премине в Айнтрахт (Франкфурт) за сума от около 10-12 млн. евро. Младежкият национал на Германия Асеко ще подпише дългосрочен договор до 2030 г. с “франките”, след катo през миналия сезон бе под наем във втородивизионния Хановер 96. Там той вкара 3 гола и даде 6 асистенции в 33 мача.
Датският нападател Асп пък ще премине в спечелилия промоция в Ла Лига Депортиво Ла Коруня. Байерн ще получи от испанците около 6 млн. евро. През миналия сезон офанзивният играч бе преотстъпен в швейцарския Грасхопър, където вкара 9 гола и даде 6 асистенции в общо 40 мача.
Междувременно Байерн движи и продажбата на вратаря Александер Нюбел в Бешикташ. От там баварците се очаква да получат 6.5 млн. евро фиксирана сума плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси.
Спортният директор Макс Еберл е натоварен със задачата да продаде и други ненужни в отбора играчи като Жоао Палиня, Браян Сарагоса и Саша Боей, а при подходящи оферти могат да напуснат и Хироки Ито, Ким Мин-Жае и дори Алфонсо Дейвис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google