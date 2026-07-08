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  3. Байерн продължава с продажбите и уреди изходящи трансфери на двама свои юноши

Байерн продължава с продажбите и уреди изходящи трансфери на двама свои юноши

  • 8 юли 2026 | 17:04
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Байерн (Мюнхен) ще продаде двама свои юноши, които за момента не попадат в плановете на отбора, като става дума за халфа Ноел Асеко и крилото Йонатан Асп.

Байерн продава немски национал на Бешикташ
Байерн продава немски национал на Бешикташ

20-годишният вътрешен полузащитник ще премине в Айнтрахт (Франкфурт) за сума от около 10-12 млн. евро. Младежкият национал на Германия Асеко ще подпише дългосрочен договор до 2030 г. с “франките”, след катo през миналия сезон бе под наем във втородивизионния Хановер 96. Там той вкара 3 гола и даде 6 асистенции в 33 мача.

Датският нападател Асп пък ще премине в спечелилия промоция в Ла Лига Депортиво Ла Коруня. Байерн ще получи от испанците около 6 млн. евро. През миналия сезон офанзивният играч бе преотстъпен в швейцарския Грасхопър, където вкара 9 гола и даде 6 асистенции в общо 40 мача.

Междувременно Байерн движи и продажбата на вратаря Александер Нюбел в Бешикташ. От там баварците се очаква да получат 6.5 млн. евро фиксирана сума плюс още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси.

Спортният директор Макс Еберл е натоварен със задачата да продаде и други ненужни в отбора играчи като Жоао Палиня, Браян Сарагоса и Саша Боей, а при подходящи оферти могат да напуснат и Хироки Ито, Ким Мин-Жае и дори Алфонсо Дейвис.

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