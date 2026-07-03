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Официално: Байерн привлече още един от Световното първенство

  • 3 юли 2026 | 16:16
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Официално: Байерн привлече още един от Световното първенство

Националният защитник на Германия Натаниъл Браун официално вече е част от Байерн (Мюнхен) с трансфер от Айнтрахт (Франкфурт). За него баварците ще платят около 55 млн. евро. Едва на 23 години Браун се утвърди като титулярен ляв бек на Бундестима на Световното първенство. Той подписа петгодишен договор с Байерн.

Само преди дни мюнхенци извадиха долу-горе същата сума и за мароканеца Исмаел Сайбари от ПСВ Айндховен.

Байерн е един от най-добрите клубове в света. За мен означава много да имам шанса да играя за този клуб и това ме изпълва с гордост“, заяви Браун по повод трансфера си.

„Винаги съм мечтал да се боря за най-значимите трофеи на най-високо ниво. Поставям си най-високите цели и искам да извличам максимума от себе си всеки ден. Бързо получих страхотно усещане в разговорите с ръководството. Венсан Компани, в частност, ми показа как вижда мен и моето развитие и абсолютно ме убеди“, добави той.

Браун прекара два пълни сезона във Франкфурт, след като направи крачка напред от втородивизионния Нюрнберг през лятото на 2024 г. Германецът с американски корени записа 75 официални мача за „орлите“, в които отбеляза седем гола и направи 13 асистенции. Той има осем мача за мъжкия национален отбор на Германия след дебюта си под ръководството на Юлиан Нагелсман през октомври 2025 г., като вкара първия си международен гол при победата със 7:1 над Кюрасао.

„Радваме се, че привлякохме в Байерн играч като Натаниъл, който се радва на толкова бързо развитие, но все още има огромен потенциал и е играч за бъдещето. Той остави своя отпечатък на Мондиала и показа защо го наблюдаваме от известно време. Той ще разшири възможностите ни както в защита, така и в халфовата линия“, заяви членът на борда на Байерн по спортните въпроси Макс Еберл за новото попълнение.

Изпълнителният директор на клуба Ян-Кристиан Дрезен добави: „Натаниъл има профил, който е много търсен в съвременния футбол. Всички вярваме, че той пасва отлично на Байерн. Този трансфер също така подчертава стремежа ни да привличаме млади топ германски играчи в Байерн отрано. Това винаги е било част от нашето ДНК и трябва да остане така и в бъдеще.“

Браун ще засили конкуренцията на поста ляв бек за Алфонсо Дейвис, който имаше проблеми с контузии през сезон 2025/26. Старши треньорът Компани е използвал на тази позиция също Том Бишоф, Конрад Лаймер и Йосип Станишич, въпреки че това не е тяхната естествена роля.

Роденият в Бавария футболист може да направи своя официален дебют за Байерн, когато носителите на дубъл в страната за сезон 2025/26 се изправят срещу Борусия (Дортмунд) за Суперкупата „Франц Бекенбауер“ на 22 август, преди да започнат защитата на титлата си в Бундеслигата седмица по-късно у дома срещу Щутгарт.

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