Байерн (Мюнхен) обяви трансфера на една от перлите на Мондиала

Байерн (Мюнхен) обяви очакваната новина за привличането на Исмаел Сайбари, който е една от звездите на Мондиала в момента. Националът на Мароко отива при баварците от ПСВ Айндховен срещу 55 млн. евро. Договорът на нападателя е за пет сезона.

𝙉𝙚𝙬 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙜𝙚 ✨🔴



Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

През изминалия сезон 25-годишният Сайбари се представи впечатляващо, като изигра 37 мача във всички състезания, отбеляза 19 гола и направи девет асистенции. Само в Ередивизи крилото реализира 15 попадения. По-рано през годината се говореше, че Пари Сен Жермен също проявява интерес към него.

На Световното първенство пък той вече има три гола в трите двубоя на мароканците в групата, а после отбеляза и победната дузпа при успеха над Нидерландия на 1/16-финалите.

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