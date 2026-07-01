Байерн (Мюнхен) обяви трансфера на една от перлите на Мондиала

Байерн (Мюнхен) обяви очакваната новина за привличането на Исмаел Сайбари, който е една от звездите на Мондиала в момента. Националът на Мароко отива при баварците от ПСВ Айндховен срещу 55 млн. евро. Договорът на нападателя е за пет сезона.
През изминалия сезон 25-годишният Сайбари се представи впечатляващо, като изигра 37 мача във всички състезания, отбеляза 19 гола и направи девет асистенции. Само в Ередивизи крилото реализира 15 попадения. По-рано през годината се говореше, че Пари Сен Жермен също проявява интерес към него.
На Световното първенство пък той вече има три гола в трите двубоя на мароканците в групата, а после отбеляза и победната дузпа при успеха над Нидерландия на 1/16-финалите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google