Светлинно шоу в чест на Никола Цолов озари София

Необичайна и вълнуваща гледка изненада жителите и гостите на столицата в късните часове на деня. Небето над София бе озарено от зрелищно светлинно шоу. То се оказа специален и красив жест на подкрепа към най-голямата надежда на родния автомобилен спорт на международната сцена Никола Цолов.

Във въздушното пространство над града светлинната инсталация изрисува образа на самия Никола Цолов, поставен на фона на лъвска глава. Композицията бе завършена от ефектния и емоционален надпис „Никола, София те приветства“. Шоуто събра погледите на хиляди софиянци, които споделяха в социалните мрежи снимки на нощния небосвод. Шоуто събра погледите на хиляди софиянци, които споделяха в социалните мрежи снимки от събитието.

Никола Цолов прави най-силния сезон в кариерата си. Младият пилот, прави фурор във Формула 2 за отбора на Campos Racing. Преди броени дни той записа исторически двоен триумф на легендарната писта „Силвърстоун“ в Англия, печелейки както спринта, така и основното състезание, като води в генералното класиране в надпреварата.

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