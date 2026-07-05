Никола Цолов преследва рекорд на Шарл Леклер и Джордж Ръсел

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов вече има 6 победи във шампионата, в който той участва в първия си пълен сезон. А рекордът за най-много победи в рамките на един сезон се държи от днешните звезди на Ферари и Мерцедес във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел.
Леклер спечели 7 победи през 2017 година, а Ръсел – също 7, но през 2018. В предшественика на Формула 2 – сериите GP2 рекордът за най-много победи е на Щофел Вандоорн – също 7 през 2015 година.
Съответно, Леклер и Ръсел взеха титлите във Формула 2 през 2017 и 2018.
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"
В 14 състезания до момента Никола има 6 победи и точки в последните 8 старта, като вчера излезе начело в класирането, а днес увеличи на 14 точки аванса си пред втория Габриеле Мини.
Никола спечели последните три надпревари, включително и двете състезания на „Силвърстоун“ този уикенд.
Никола Цолов: В момента никой не може да ме спреДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages