Никола Цолов преследва рекорд на Шарл Леклер и Джордж Ръсел

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов вече има 6 победи във шампионата, в който той участва в първия си пълен сезон. А рекордът за най-много победи в рамките на един сезон се държи от днешните звезди на Ферари и Мерцедес във Формула 1 Шарл Леклер и Джордж Ръсел.

Леклер спечели 7 победи през 2017 година, а Ръсел – също 7, но през 2018. В предшественика на Формула 2 – сериите GP2 рекордът за най-много победи е на Щофел Вандоорн – също 7 през 2015 година.

Съответно, Леклер и Ръсел взеха титлите във Формула 2 през 2017 и 2018.

The weekend sweep in @Formula2 for Nikola Tsolov! 🏆🏆



That’s three wins in a row as well! 🇧🇬#F2 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/sBecodlqOZ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 5, 2026

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

В 14 състезания до момента Никола има 6 победи и точки в последните 8 старта, като вчера излезе начело в класирането, а днес увеличи на 14 точки аванса си пред втория Габриеле Мини.

Никола спечели последните три надпревари, включително и двете състезания на „Силвърстоун“ този уикенд.

Никола Цолов: В момента никой не може да ме спре

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Снимки: Gettyimages