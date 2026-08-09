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Чех с първа победа в Moto2 след истински трилър на "Силвърстоун"

  • 9 авг 2026 | 14:09
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Чех с първа победа в Moto2 след истински трилър на "Силвърстоун"

Филип Салач спечели своята първа победа в световния шампионата по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Великобритания в Moto2.

Състезанието на „Силвърстоун“ се превърна в истински трилър, който включваше множество размени на позиции в челото. Всичко обаче се реши в последната обиколка, която започна с Мануел Гонсалес начело.

Лидерът в шампионата обаче намали темпо, мислейки си, че състезанието е свършило обиколка по-рано. Това доведе до контакт между него и Дани Олгадо на старт-финалната права, което пък позволи на Салач да поведе.

До финала чехът трябваше да се отбранява от Иван Ортола, който го атакува в подхода за завоя „Стоу“. Салач обаче успя да удържи лидерството и така донесе първа победа за своята родина от триумфа на Карел Абрахам във Валенсия в края на сезон 2010, отново в Moto2.

За Ортола остана второто място, а трети завърши Алекс Ескриг, който изпревари Огладо в средата на последната обиколка, когато пилотът на Аспар превъртя задната си гума на изхода от „Лъфийлд“. Все пак Огладо успя да финишира на четвъртото място пред стартиралият от полпозишъна Изан Гевара, който оформи челната петица. Гевара беше начело в първата половина на дистанцията от 17 обиколки, но загуби скорост след средата на състезанието. Все пак испанецът запази хладнокръвие и си осигури място в топ 5.

Зад него на шестото място завърши Алонсо Лопес, а в топ 10 попаднаха още Дани Муньос, Дениз Ончу, Бари Балтус и Серхио Гарсия. Точки от Гран При на Великобритания взеха още Аюму Сасаки, Челестино Виети, Джо Робъртс, Гонсалес и Алберто Ферандес.

Гонсалес потъна до 14-то място, след като направи последната обиколка с огъната ауспух в резултат на контакта с Олгадо. Само във финалния тур лидерът в шампионата загуби над 15 секунди.

Въпреки това той запазва първата си позиция в подреждането с актив от 197.5 точки и аванс от 42.5 пред Гевара. Тройката с изоставане от 61.5 пункта оформя Сена Аджиъс, който днес завърши едва 20-ти, след като преди година спечели на „Силвърстоун“. След победата си във Великобритания Салач запазва осмата си позиция с актив от 108 точки.

Сега в Moto2 предстои още една по-дълга пауза преди следващия кръг, който ще се проведе след три седмици в Арагон.

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Снимки: Gettyimages

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