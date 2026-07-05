Никола Цолов: В момента никой не може да ме спре

Никола Цолов заяви след своята трета поредна и общо шеста победа от началото на сезона във Формула 2, че в момента той и отборът на Кампос просто не могат да бъдат спрени да побеждават.

Българския лъв триумфира в днешното основно състезание на „Силвърстоун“, в което той отново направи много силен старт от третата редица и демонстрира отлична работа с гумите на Пирели. След финала Цолов отчете, че преди уикенда в Кампос не са очаквали това и отбеляза, че в отбора трябва да поработят върху скоростта си в една обиколка по време на квалификациите.

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

„В момента никой не може да ме спре. Надявам се да продължим да се движим с това темпо. Просто трябва да открием още малко скорост в една обиколка, за да стартирам малко по-напред, но в състезанията мисля, че сме супер конкурентоспособни, особено този уикенд. Идвайки тук не очаквах това, смятахме, че това ще е един от по-трудните ни уикенди, но си тръгваме с две победи и общо три поред. Усещането е невероятно.



„Днес направих добър старт, както и вчера. Чувствах се уверен в това. Пред мен имаше доста тясна пролука, но успя да мина през нея. След това знаех, че ще е трудно да запазя меките гуми, постарах се максимално, настигнах Куш (Майни) в края на стинта, след което и двамата спряхме заедно. В края на първата обиколка отново се сборихме, но не беше достатъчно и реших да върна газта малко, за да съхраня моите гуми за по-късно през състезанието.



„Почти всяка обиколка по радиото ми казваха, че трябва да бъда внимателен за пилотите с алтернативната стратегия. Казваха ми, че те са доста бързи и такива неща. Очаквах те да са по-близо, но за щастие днес нямаше кола на сигурността, те успяха да изпълнят стратегията си добре, ние бяхме притиснати, Рафа (Виягомес) също свърши добра работа. Радвам се, че успях да отворя тази преднина, тя ме спаси в края.



„От моя страна аз просто се опитах да съхраня меките гуми възможно най-дълго в началото, оставих Куш да се откъсне. След това натиснах и го настигнах и когато това се случи, предните гуми умряха моментално, така че взех решението да спра в бокса“, обясни Цолов.

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Снимки: Imago