Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров, заяви кметът на София Васил Терзиев, който изгледа на живо днешната победа на Българския лъв в основното състезание от Формула 2 на пистата "Силвърстоун".

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Вчера пък Григор Димитров продължи своето приказно завръщане на "Уимбълдън", след като победи Матео Беретини в 5-сетова драма, за да се класира за четвъртия кръг на турнира.

Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

"Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера.



"Има моменти, в които един спортен успех означава много повече от победа. Той ни напомня кои сме и на какво сме способни. Тези дни двама българи го показаха по различен начин.



"Никола Цолов продължава да пренаписва историята на моторните спортове и да печели на едни от най-легендарните писти в света. А Григор Димитров отново показа характера, който го прави един от най-уважаваните тенисисти в световния елит – дори когато пътят към победата минава през часове битка и изпитания.



"Победите са плод на години труд, дисциплина и постоянство. На изборите, които никой не вижда – ранните сутрини, пропуснатите празници, травмите, хилядите часове подготовка. "Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера.



"Поздравления за Никола и Григор. Благодаря ви, че карате толкова много българи да се гордеят. "България може", написа столичният кмет във Фейсбук в поздравление към двамата спортисти по повод последните им успехи.

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Снимки: Sportal.bg