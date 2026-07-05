Васил Терзиев: България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров

България има нужда от примери като Никола Цолов и Григор Димитров, заяви кметът на София Васил Терзиев, който изгледа на живо днешната победа на Българския лъв в основното състезание от Формула 2 на пистата "Силвърстоун".
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"
Вчера пък Григор Димитров продължи своето приказно завръщане на "Уимбълдън", след като победи Матео Беретини в 5-сетова драма, за да се класира за четвъртия кръг на турнира.
Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"
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"Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера.
"Има моменти, в които един спортен успех означава много повече от победа. Той ни напомня кои сме и на какво сме способни. Тези дни двама българи го показаха по различен начин.
"Никола Цолов продължава да пренаписва историята на моторните спортове и да печели на едни от най-легендарните писти в света. А Григор Димитров отново показа характера, който го прави един от най-уважаваните тенисисти в световния елит – дори когато пътят към победата минава през часове битка и изпитания.
"Победите са плод на години труд, дисциплина и постоянство. На изборите, които никой не вижда – ранните сутрини, пропуснатите празници, травмите, хилядите часове подготовка.
"Имаме нужда от такива примери. Защото те напомнят на децата ни, че големите победи не започват на финала. Започват много по-рано – с характера.
"Поздравления за Никола и Григор. Благодаря ви, че карате толкова много българи да се гордеят.
"България може", написа столичният кмет във Фейсбук в поздравление към двамата спортисти по повод последните им успехи.
Снимки: Sportal.bg