Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

С едно безкомпромисно каране на „Силвърстоун“ Раул Фернандес спечели своята втора победа в MotoGP, триумфирайки в надпреварата за Гран При на Великобритания, с която беше рестартиран сезонът в кралския клас след едномесечната лятна пауза.

Триумфът на испанеца дойде само няколко дена, след като той удължи своя договор с отбора на Тракхаус Априлия за още две години. Освен това испанският състезател стана и 12-ят пореден различен победител в надпреварата за Гран При на Великобритания в MotoGP, като тази серия стартира през 2013 година.

What a way to celebrate his renewal with @TrackhouseMoto 🎉



And what a way for @25raulfernandez to celebrate Spain's World Cup win 🇪🇸#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/0HMHCLefnm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Фернандес направи отлично потегляне от втората позиция на стартовата решетка, което му позволи да изпревари Хорхе Мартин още в първия завой на надпреварата. Впоследствие пилотът на Тракхаус Априлия наложи едно непосилно за съперниците си темпо и стигна до една комфортна победа в Дома на британския моторспорт.

При минаването покрай карирания флаг Фернандес триумфира с аванс от 2.5 секунди пред Мартин, който загуби няколко позиции в началото, но впоследствие успя да си пробие път до второто място. Трети за втори пореден ден завърши Марко Бедзеки, който направи едно геройско каране предвид физическото си състояние, за да се качи на подиума.

Алекс Маркес остана в подножието на почетната стълбичка пред Педро Акоста, който допълни челната петица. Фабио Ди Джанантонио, Марк Маркес, Брад Биндър, Лука Марини и Диого Морейра оформиха топ 10 пред Франко Морбидели, Фабио Куартараро, Джак Милър, Пол Еспаргаро и Топрак Разгатлиоглу, които заеха последните пет позиции в зоната на точките.

В генералното класиране след първите 12 кръга за сезона начело с 240 точки е Мартин, който води с 31 пункта пред съотборника си в Априлия Бедзеки. Трети на 37 точки зад лидера е Ай Огура, който не завърши днес след падане малко преди средата на дистанцията. Победителят от „Силвърстоун“ Фернандес е шести в подреждането със 184 пункта на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Великобритания

Сега в календара на MotoGP предстои още една малко по-дълга пауза преди следващия кръг, който ще се проведе на „Моторланд Арагон“ в Арагон от 28 до 30 август.

Най-интересното от надпреварата за Гран При на Великобритания в MotoGP:



Старт - Силно потегляне за Фернандес, което му позволи да атакува и изпревари Мартин в първия завой. В него Мартинатора не успя да освободи задното си окачване, което му коства позиция и от съотборника му Бедзеки. Същото се случи и с Огура.

1/20 - В четвъртия завой Марк Маркес успя да изпревари Огура и Мартин, но загуби третото място от Мартин в подхода за "Копс". В "Стоу" Алекс Маркес се изкачи на петата позиция, изпреварвайки Огура, който обаче контрира успешно във "Вейл".

2/20 - Втора поредна обиколка, в която Огура беше атакуван в "Стоу", този път от Акоста, а маневрата на пилота на КТМ позволи и на Алекс Маркес да задмине Огура.

3/20 - Отпред Фернандес водеше с 2.3 секунди пред Бедзеки, който имаше аванс от 1.2 пред съотборника си Мартин. На 0.8 зад Мартинатора се движеше световният шампион Марк Маркес, който водеше със сходна преднина пред Акоста.

4/20 - Алекс Маркес ускори много добре на правата "Хангар", което му позволи да се изравни с Акоста и да изпревари пилота на КТМ на влизането в "Стоу". Впоследствие Акоста помисли за контра във "Вейл", но се отказа и зае шестата позиция зад по-малкия от братята Маркес. Въпреки тази битка между тях, те наваксаха над половин секунда на Марк Маркес в четвъртата обиколка.

6/20 - Алекс Маркес не срещна затруднения срещу брат си Марк, който имаше трудности с поведението на своя мотор в "Копс", които позволиха на Алекс да го изпревари за четвъртото място на пистата. Пред тях Мартин настигна съотборника си Бедзеки в битката за втората позиция.

7/20 - Страхотна атака на Акоста срещу бъдещия му съотборник Марк Маркес в "Аби", която позволи на пилота на КТМ да се влезе в челната петица на класирането. Секунди преди това Мартин допусна неточност в същия завой, която му коства половин секунда спрямо Бедзеки.

8/20 - За втора поредна година състезанието във Великобритания за Баная завърши с падане в "Лифийлд". Преди катастрофата си двукратният шампион се движеше в дъното на топ 15, заемайки 14-то място.

9/20 - Мартин застигна съотборника си Бедзеки и го изпревари с безкомпромисна атака във "Вилидж", след което блокира траекторията в острия завой "Лууп", за да се изкачи на второто място.

По-късно в обиколката Бедзеки загуби и третата позиция, след като беше изпреварен от Алекс Маркес в "Стоу". Секунди по-късно Огура падна във "Вейл" от седмото място, като за него това е първо падане в състезание от началото на сезона.

10/20 - Огромна грешка от страна на Алекс Маркес, чийто мотор се разтресе в подхода за "Аби" и той излезе от трасето, което му коства цели две позиции, след като той беше изпреварен и от Бедзеки, и от Акоста.

11/20 - В челото малко след средата на дистанцията Фернандес водеше с цели 4.1 секунди, като двамата се движеха със сходно темпо, а на 1.2 зад Мартин беше и Бедзеки.

12/20 - За втори път от началото на надпреварата Алекс Маркес направи успешна атака срещу Акоста в завоя "Стоу", за да се изкачи на четвъртото място на 1.2 зад Бедзеки.

15/20 - Пет обиколки преди финала авансът на Фернандес пред Мартин беше 3.9 секунди, а на 1.1 зад тях се движеше и Бедзеки. На само 0.4 зад италианеца беше и Алекс Маркес, който видимо седеше по-добре на пистата.

16/20 - Алекс Маркес се подаде от вътрешната страна на Бедзеки в подхода за "Стоу", но пилотът на Априлия успя да спре по-късно и да запази третото място. Пред тях Мартин свали цели 0.6 на Фернандес, за да се доближи на 3.3 от лидера четири обиколки преди края.

18/20 - Марк Маркес загуби шестото място от Ди Джанантонио, който го атакува по категоричен начин в спирането за "Вилидж".

Финал - Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP, триумфирайки в Гран При на Великобритания пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки.

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