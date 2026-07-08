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Никола Цолов за дубъла на "Силвърстоун": Не съм мислил, че този момент ще дойде

  • 8 юли 2026 | 20:13
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През уикенда Никола Цолов записа своя първи дубъл във Формула 2, след ката спечели и спринта, и основното състезание на „Силвърстоун“, стартирайки от третата редица и в двете надпревари.

В новия епизод на поредицата Chasing the Dream, която проследява сезона във Формула 2 и показва кадри зад кулисите на шампионата, Българския лъв говори за този свой невероятен успех. Той заяви, че в Кампос Рейсинг изобщо не са се надявали на подобно нещо, особено на писта като „Силвърстоун“, на която преди уикенда те са очаквали да страдат.

„Чувството е сюрреалистично. Ако трябва да съм честен, не съм мисли, че този момент ще дойде, особено на писта, на която мислехме, че ще ни е трудно. Много се радвам. Три поредни победи, две този уикенд. Липсва ни само нещо в квалификациите, това е единственото нещо, върху което трябва да работим в момента. Иначе съм много доволен с отбора за усилията, които полага“, каза Цолов.

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Снимки: Imago

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