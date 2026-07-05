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Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

  • 5 юли 2026 | 13:16
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Формула 2 от "Силвърстоун": Нов уникален старт за Цолов (следете на живо)

По-малко от 24 часа след победата си в спринта на „Силвърстоун“ Никола Цолов отново застана на старта на британското трасе, този път за основното състезание от седмия кръг за сезона във Формула 2. Днес Българския лъв стартира от петата позиция на стартовата решетка, след като вчера той триумфира е шестото място.

Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка
Никола Цолов с нова фантастична победа след изпреварване в последната обиколка

Най-интересното от основното състезание от Формула 2 на "Силвърстоун":

Старт - Отново феноменален старт за Цолов, който още преди влизането в първия завой се изкачи на второто място зад Майни, изпреварвайки Билински, Дън и Камара.

1/29 - В края на първата обиколка Цолов имаше пасив от 1.7 спрямо Майни, като на 0.7 зад българина се движеше и стартиралият от полпозишъна Камара.

2/29 - Майни с много бърза обиколка, която му позволи да отвори аванс от 2.1 пред Цолов, а зад Българския лъв Камара отстъпи третото място на Дън, след като изпревари ирландеца извън очертанията на трасето в откриващия тур. Цялата тази маневра остави Дън без DRS зад Цолов.

4/29 - След силните начални обиколки Майни започна да губи скорост и това позволи на Цолов да започне да се доближава до индиеца. Разликата между тях след първите четири тура беше 1.7 секунди.

5/29 - Още една силна обиколка за Цолов, който се доближи на под секунда от Майни и вече можеше да използва DRS на правите "Уелингтън" и "Хангар".

Снимки: Red Bull Content Pool

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