Хорхе Мартин: Загубих победата в първия завой

Хорхе Мартин не успя да превърна втория си полпозишън за сезона в MotoGP във втора победа в основно състезание за годината, след като завърши втори в надпреварата за Гран При на Великобритания.

След финала Мартинатора, който запазва лидерството си в генералното класиране, заяви, че е загубил победата в първия завой на състезанието. В него той остана със заключено задно окачване, което позволи на стартиралия отлично Раул Фернандес да го изпревари.

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

„Наистина съм много радостен за отбора, радостен съм за себе си. Този резултат определено ни дава увереност за края на сезона. Изглежда намерихме правилната посока, по която да поемем. Днес състезанието беше фантастично, допуснах грешка на старта, когато останах със заключено задно окачване. Всички ме изпреварваха, но успях да се върна, но да, загубих състезанието там. Дадох всичко от себе си в края, надявайки се да настигна Раул, но той беше впечатляващ.



„Поздравления за Априлия и за всички, които винаги ми помагат. Нека да продължим така, наистина сме доволни“, заяви Мартин.

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Снимки: Gettyimages