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Марко Бедзеки: Трудно ми е да говоря, благодаря на всички

  • 9 авг 2026 | 16:20
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Марко Бедзеки: Трудно ми е да говоря, благодаря на всички

Марко Бедзеки беше изключително изтощен след финала на надпреварата за Гран При на Великобритания, в която италианецът успя да се пребори за едно геройско трето място.

Той участва на „Силвърстоун“ само месец, след като получи доста тежки контузии по време на уикенда за Гран При на Германия. Те се отразиха на неговото физическо състояние, но въпреки това Бедзеки записа две трети места в спринта и състезанието във Великобритания, давайки и последната капка енергия в себе си.

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„Добре е. Трудно ми е да говоря. Наистина съм много, много щастлив, благодаря на всички“, каза Бедзеки след финала.

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Снимки: Gettyimages

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