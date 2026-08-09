Марко Бедзеки: Трудно ми е да говоря, благодаря на всички

Марко Бедзеки беше изключително изтощен след финала на надпреварата за Гран При на Великобритания, в която италианецът успя да се пребори за едно геройско трето място.

WHAT AN EFFORT 👏



You can see Bezzecchi is exhausted but he's clinched his first podium since Italy 😎#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/HqGe346VNl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2026

Той участва на „Силвърстоун“ само месец, след като получи доста тежки контузии по време на уикенда за Гран При на Германия. Те се отразиха на неговото физическо състояние, но въпреки това Бедзеки записа две трети места в спринта и състезанието във Великобритания, давайки и последната капка енергия в себе си.

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

„Добре е. Трудно ми е да говоря. Наистина съм много, много щастлив, благодаря на всички“, каза Бедзеки след финала.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages