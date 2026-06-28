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Очаквайте на живо: Никола Цолов атакува победата на "Ред Бул Ринг"

  • 28 юни 2026 | 10:50
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Очаквайте на живо: Никола Цолов атакува победата на "Ред Бул Ринг"

Остават само броени минути до старта на шестото основно състезание за сезона във Формула 2, което ще се проведе на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия. Никола Цолов ще започне надпреварата от третата позиция на стартовата решетка, която му дава отличен шанс да се бори за четвърта победа през сезона.

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Състезанието започва в 11:10 часа българско време, а то ще бъде с продължителност от 40 обиколки, като пилотите ще трябва да направят по едно задължително спиране в бокса, което трябва да бъде осъществено след края на шестия тур.

Снимки: Red Bull Content Pool

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