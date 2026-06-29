Стоичков след победите на Никола Цолов и волейболистите: Обожавам такива дни!

Носителят на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков не пропусна да отбележи победите на Никола Цолов в основното състезание от Формула 2 в Австрия и националния отбор по волейбол срещу Украйна в Лигата на нациите.

„Обожавам такива дни! Спортна България ликува! Нашият лъв Никола Цолов го отвя в Австрия! Националният отбор по волейбол изигра една от най-добрите си седмици в Лигата на нациите! И започват елиминациите на Световното първенство! Какво по-хубаво“, написа Камата в своя профил във Фейсбук.

За Българския лъв Цолов победата на „Ред Бул Ринг“ беше под №4 от началото на сезона във Формула 2. Три от тези четири успеха на пилота на Кампос са спечелени в основните надпревари в Австралия, Монако и Австрия, а другият успех беше завоюван в спринта в Маями, където беше подкрепен на живо от Стоичков.

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Националните по волейбол спечели три победи от четири мача във втората седмица на Лигата на нациите, след като победиха Италия и Канада с 3:2 и Украйна с 3:1. Лъвовете отстъпиха с 2:3 единствено пред домакините на турнира от Словения.

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

След втората седмица в Лигата на нациите националният отбор на България заема осмото място в класирането с баланс от 5 победи и 3 загуби. В последната седмица от Лигата на нациите Лъвовете ще играят на турнира в Чикаго между 15 и 20 юли, където ще се изправят срещу съставите на Полша, Китай, САЩ и Франция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google