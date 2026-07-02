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Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
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Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще участва през есента в тест на Рейсинг Булс с болид от Формула 1 по програмата TPC. Тази програма позволява изпитания с автомобили от Формула 1 отреди поне 2 сезона, за да се готвят млади пилоти за дебют в световния шампионат.

Информацията беше обявена от главния изпълнителен директор на Рейсинг Булс Петер Байер.

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“Никола трябва да участва в TPC тест, за да натрупа километрите, нужни за участие в свободна тренировка във Формула 1 - обясни Байер пред германското списание auto motor und sport. - Той има нужда от още километри, като планираме това да се случи през есента.”

През юни Байер опроверга информацията на испанското издание Soy Motor, че Българския лъв ще смени Лиам Лоусън в Рейсинг Булс догодина, като той и Алън Пърмейн коментираха, че това са спекулации и съставът на тима за догодина все още не е обсъждан.

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От тима са се обърнали към Soy Motor с въпрос за източника им на информация, но така и не са получили отговор, а от лагера на Никола категорично заявиха, че нямат нищо общо със спекулациите.

Цолов се бори за титлата във Формула 2 в първия си пълен сезон в шампионата, като вече спечели 4 победи и е на 2 точки от лидера в класирането Габриеле Мини.

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Така на предстоящия тест Никола ще има възможност да кара автомобил с граунд ефект, тъй като за началото на сезон 2026 във Формула 1 бяха върнати болидите с по-традиционна аеродинамика.

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Снимки: Imago

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