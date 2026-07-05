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ФИА потвърди и втората победа на Никола Цолов на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 19:04
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От Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърдиха и втората победа на Никола Цолов на „Силвърстоун“, която беше спечелена в основното състезание на британското трасе по-рано днес.

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

След финала болидът на Българския лъв беше сред тези, които бяха проверени щателно от технически комисари на ФИА. Те не са открили нищо нередно по него, а отделно Цолов и нямаше за какво да бъде разследван след днешното състезание.

Никола Цолов: В момента никой не може да ме спре
Никола Цолов: В момента никой не може да ме спре

Така от ФИА потвърдиха неговата победа, която е третата поредна и общо шеста от началото на сезона за Българския лъв. При преполовяването на шампионата във Формула 2 Цолов води в генералното класиране с актив от 141 точки и аванс от 17 пред най-близкия си преследвач Габриеле Мини, който финишира шести на „Силвърстоун“ днес.

Никола Цолов преследва рекорд на Шарл Леклер и Джордж Ръсел
Никола Цолов преследва рекорд на Шарл Леклер и Джордж Ръсел

Втората половина на сезона във Формула 2 ще стартира след две седмици с надпреварите на легендарната писта „Спа“ в Белгия.

Снимки: Red Bull Content Pool

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