Раул Фернандес: Грешката ми от спринта ме мотивира

Раул Фернандес направи едно безкомпромисно каране в надпреварата за Гран При на Великобритания, което му позволи да спечели втората си победа в MotoGP.

След състезанието испанският пилот на Тракхаус Априлия, който удължи договора си с американския тим точно преди началото на уикенда на „Силвърстоун“, каза, че е доволен от факта, че победата му е дошла пред погледа на собственика на отбора Джъстин Маркс. Фернандес също така подсказа, че е бил мотивиран за това силно представяне от грешката, която допусна във вчерашния спринт, когато той падна и не завърши.

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

„Със сигурност съм много щастлив. Не знам къде ще наредя днешното ми представяне. Просто много се радвам, защото Джъстин е тук. Предишният път, в който бях в подобна позиция, беше във Валенсия, когато се борих с Марко (Бедзеки) за победата, но Джъстин пропусна този момент. Сега обаче той може да се наслади на момента с нас. Много се радвам за отбора, за Джъстин.



„Мисля, че направихме много добър уикенд. Вярно е, че вчера бях много разочарован след моята грешка в спринта, но това е част от спорта. Ние сме хора и можем да допуснем такива грешки, но сега отново сме на върха. Благодаря на моя отбор“, обясни Фернандес.

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Снимки: Gettyimages