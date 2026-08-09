Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Великобритания

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Раул Фернандес пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

Хорхе Мартин – 240 точки Марко Бедзеки – 209 Ай Огура – 203 Марк Маркес – 200 Фабио Ди Джанантонио – 199 Раул Фернандес – 184 Педро Акоста – 163 Франческо Баная – 143 Алекс Маркес – 106 Лука Марини – 86 Фермин Алдегер – 76 Енеа Бастианини – 76 Брад Биндър – 72 Фабио Куартараро – 59 Диого Морейра – 54 Франко Морбидели – 53 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 29 Джак Милър – 22 Алекс Ринс – 21 Топрак Разгатлиоглу – 13 Маверик Винялес – 10 Икер Лекуона – 9 Аугусто Фернандес – 5 Пол Еспаргаро – 2 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg