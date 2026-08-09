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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Великобритания

  • 9 авг 2026 | 15:58
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Великобритания

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Раул Фернандес пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:

  1. Хорхе Мартин – 240 точки

  2. Марко Бедзеки – 209

  3. Ай Огура – 203

  4. Марк Маркес – 200

  5. Фабио Ди Джанантонио – 199

  6. Раул Фернандес – 184

  7. Педро Акоста – 163

  8. Франческо Баная – 143

  9. Алекс Маркес – 106

  10. Лука Марини – 86

  11. Фермин Алдегер – 76

  12. Енеа Бастианини – 76

  13. Брад Биндър – 72

  14. Фабио Куартараро – 59

  15. Диого Морейра – 54

  16. Франко Морбидели – 53

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 29

  19. Джак Милър – 22

  20. Алекс Ринс – 21

  21. Топрак Разгатлиоглу – 13

  22. Маверик Винялес – 10

  23. Икер Лекуона – 9

  24. Аугусто Фернандес – 5

  25. Пол Еспаргаро – 2

  26. Кал Кръчлоу – 0

  27. Йонас Фолгер – 0

  28. Микеле Пиро – 0

  29. Лоренцо Савадори – 0

Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP
Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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