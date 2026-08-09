Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Великобритания

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Великобритания, която беше спечелена от Раул Фернандес пред Хорхе Мартин и Марко Бедзеки:
Хорхе Мартин – 240 точки
Марко Бедзеки – 209
Ай Огура – 203
Марк Маркес – 200
Фабио Ди Джанантонио – 199
Раул Фернандес – 184
Педро Акоста – 163
Франческо Баная – 143
Алекс Маркес – 106
Лука Марини – 86
Фермин Алдегер – 76
Енеа Бастианини – 76
Брад Биндър – 72
Фабио Куартараро – 59
Диого Морейра – 54
Франко Морбидели – 53
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 29
Джак Милър – 22
Алекс Ринс – 21
Топрак Разгатлиоглу – 13
Маверик Винялес – 10
Икер Лекуона – 9
Аугусто Фернандес – 5
Пол Еспаргаро – 2
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Безкомпромисният Раул Фернандес спечели втората си победа в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg