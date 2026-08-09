Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Легендарният Паоло Малдини наруши публичното си мълчание след своето бързо напускане като директор на Италианска футболна федерация и хаоса около избора на нов селекционер на националния тим. Това той направи в дълго интервю за “Кориере дела Сера”, в което обобщи събитията от последните седмици, включително преговорите с Джосеп Гуардиола и проваленото назначаване на Андреа Пирло.

„Другите ме съдят, а не можеш да се харесаш на всички. Аз държа да върша нещата както трябва. И държа да казвам нещата ясно. Хората, които са работили с мен, съотборниците ми, колегите от петте ми години като директор в Милан, ме познават добре“, обясни бившият капитан на „росонерите“.

Безкомпромисният характер

Малдини коментира аспектите, свързани с характера му: „Ако човек, който се опитва да отстоява ролята си и да защитава задълженията си, е безкомпромисен, тогава аз съм безкомпромисен. Ако човек, който поема отговорност, който се стреми да побеждава и да приема пораженията, е безкомпромисен, тогава аз съм такъв. Но имам един късмет, който идва от 25-годишната ми кариера: не съм привързан към позицията ми. Чувствам се много свободен в изборите си. Слава богу, нямам финансови нужди. Това, което ме кара да приемам дадена роля, е възможността да я изпълнявам, да дам своя принос. Съжалявам, че това се възприема като арогантност или безкомпромисност. Но ако съм посочен като отговорен, се чувствам длъжен да бъда такъв.“

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Опитът като технически директор

„Малаго ми се обади на Великден и каза: има възможност да стана президент на Италианската футболна федерация; ти си човекът, когото бих искал да имам до себе си. Аз му дадох съгласието си. Във футбола за мен съществуват само две неща: Милан и националният отбор“, разказа Паоло Малдини за обаждането от Джовани Малаго. „След това повече не го чух. В деня преди изборите Малаго се обади отново: утре се гласува, има добри шансове, искам те на борда. Отговорих: нека поговорим. Поиска да стана отговорник на всички национални състави. Не ставаше въпрос само за възраждането на селекцията. Трябваше да се реформира италианския футбол.“

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Леонардо

След това той обясни избора си да включи и Леонардо: „С него споделяме приятелство, ценности, принципи. Лео има страхотни организационни способности, както и отлично разбирателство с мен. Така започнахме. И измислихме нова роля: технически директор. Тази позиция никога не е била част от структурата на националния отбор: селекционерът се отчиташе директно на президента. Но това не беше правилно: треньорът има нужда от някого, с когото да се консултира.“

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Проблемите

„След това споразуменията бяха преразгледани; в резултат на това единственото, което можеше да се направи, беше да подадем оставка. По-скоро да се откажем от подписването на четиригодишния договор, който трябваше да влезе в сила от първи август“, коментира Малдини.

Изборът на селекционер

Бившият защитник поясни, че изборът на нов селекционер е бил поверен на него и Леонардо: „Първото нещо, което попитах, беше: "Кой избира селекционера?" Малаго ми отговори: "Вие решавате кой ще е треньорът, а аз ще го одобря". Това беше споразумението. След това събитията доведоха до промяна.“

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Проектът

По време на пресконференцията при представянето си Малдини беше говорил за проект, обхващащ период от 8-10 години: „В Лигата представих нашия проект, който се основаваше на две различни направления. Реформирането на италианския футбол изисква време. Създаването на нови таланти и нов манталитет е дълъг процес. Той налагаше създаването на ново движение, в което да участват всички федерални компоненти: Серия "А", Серия "Б", Серия "С", аматьори, асоциациите на треньорите, играчите и съдиите. А след това имаше и другото направление, или ако предпочитате, другият влак, който трябваше да се движи много по-бързо: защото след по-малко от два месеца играем с Белгия, Турция и Франция за Лигата на нациите. Трябваше едновременно да подготвим бъдещето и да се представим добре днес. И да започнем отново да побеждаваме.“

Идеята за Пирло

Паоло Малдини обясни и избора да повери треньорския пост на „адзурите“ на Пирло: „Нашата идея беше свързана с техниката, офанзивната игра и промяната. В Италия сме изостанали в много отношения. Искахме подготовката на младите играчи да се основава не на тактическо пренасищане, а на техника, игра един на един, офанзивен манталитет. И искахме млад треньор, който има история в националния отбор.“

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Другите имена

„Освен Пирло имаше и други имена: Даниеле Де Роси и Фабио Гросо. Трима световни шампиони“, продължи директорът. „Но президентът ни каза, че според споразуменията, довели до избирането му с подкрепата на всички клубове освен Лацио, не можем да пипаме треньорите на отборите от Серия "А". Така че Де Роси и Гросо бяха изключени. Но аз разбирам. В края на юли отборите вече са на лагер и е трудно да се правят промени в движение. Малаго ни каза: "Това не може да стане". И ние продължихме с Пирло. Тиаго Мота? Не, имената бяха тези.“

Треньор за проекта

Малдини добави още: „Пирло не е победител? Това е лично мнение. Искахме млад треньор, който да приеме проекта и да има кариера на високо ниво. Технически, когато говоря с Пирло, го намирам за изключително подготвен. С подкрепата на технически директор и съветник, той щеше да бъде идеалният треньор. Какви бяха визитките на последните двама треньори, спечелили Световното първенство – Лионел Скалони и Луис де ла Фуенте? Ако гледаме само треньора на пейката, гледаме днешния ден, а не утрешния. А ние идваме след три пропуснати квалификации.“

Обаждането до Анчелоти

„Обадихме се на най-добрия италиански треньор на всички времена, моя брат и приятел Карло Анчелоти. Той ни отговори, че Бразилия му е потвърдила пълното си доверие, поздрави ни и ни пожела успех. Това беше обаждане, което бяхме длъжни да направим“, уточни Малдини.

Контактите с Гуардиола

Малдини разказа и за опита да привлече Гуардиола начело на Италия: „Той е треньорът, който най-добре въплъщава техничния и офанзивен футбол. Чрез общи приятели беше изразил идеята да води национален отбор. Отидохме да го видим в Барселона, обядвахме заедно, говорихме цял ден. Беше много изкушен. Беше много близо до това да приеме. Дори започна да пише състави на листчета. Парите никога не са били тема. Пеп ни каза ясно: „Дайте ми едно евро по-малко от това, което е взимал последният селекционер, и аз съм съгласен.“

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Отказът

Относно отказа на каталунеца: „Поради умора. Гуардиола идва след десет изтощителни години в Премиър лийг. Претърпя операция на гърба. Иска да си почине. Но това беше много сериозна дискусия, проучихме съставите от отборите до 17 години нагоре. Така се насочихме към Пирло. Малаго знаеше всичко, информирахме го стъпка по стъпка.“

"We went to visit him in Barca, talked the whole day & he was very tempted. He was close to accepting & even started writing down XI's on paper.



After 10 years of coaching, & a back surgery, he just wanted to rest"



-Maldini to Corsera on how close Pep was to joining Italy 🗣️🇮🇹 pic.twitter.com/Z7TOeKfKwx — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 9, 2026

Връзката на Пирло с „Фонбет“

Беше засегната и спорната тема за връзката на Пирло с „Фонбет“: „Това със сигурност оказа влияние. Ние не знаехме. Общественото мнение си свърши работата. Но нямаше нищо в правен план, което да попречи на Андреа да бъде треньор на националния отбор. Със сигурност темата беше преувеличена. Пирло беше готов да прекрати отношенията си с руската букмейкърска компания. Той е изключително коректен човек и не заслужаваше този шум. Извадиха етичния кодекс, указа за достойнството. Но ако имаше реално желание той да подпише като селекционер, нямаше да има правни пречки.“

Конфликт на интереси

Малдини коментира и въпроса за сина си Кристиан и сина на Пирло, които започват кариера като агенти, и евентуалния конфликт на интереси с позиция в националния отбор: „Никой не го каза, но тази норма беше отменена през 2019 г. Отново в правен план, нямаше нищо, което да попречи на синовете ни да бъдат агенти, на мен да бъда технически директор на националния отбор, а на Пирло да го тренира. И ако се беше доказала реална несъвместимост на моята роля с професията на сина ми, щях веднага да подам оставка. Това беше много тенденциозно и никога не беше обяснено от ръководството на федерацията. Но имаше ефект.“

🎙️ | Maldini: “Pirlo was willing to end relations with the Russian betting company.



It was a pretext, and it was certainly exploited in an absolutely exaggerated way. Malagò called me and Leonardo to say: “In my opinion, Pirlo can no longer be hired. From today, I decide the… pic.twitter.com/MpCgVYzieb — Juventus News Live (@juvenewslive) August 9, 2026

Ветото на президента

„Той се обади на мен и на Леонардо, за да каже: „Според мен Пирло вече не може да бъде назначен. От днес аз решавам кой ще е треньорът. От днес правилата се променят: аз избирам селекционера, а вие одобрявате“, така ръководителят разказа за отказа на Малаго. „Но ако имам длъжност, ако имам отговорност и възнамерявам да я упражнявам, това е неприемливо. Взехме си 24 часа и подадохме оставките си по договор, който още не беше влязъл в сила. Не знам дали това е да си непреклонен и арогантен. Аз съм свикнал по друг начин. Вече нямаше условия на доверие, за да се върши една огромна, но в същото време вълнуваща работа.“

Роберто Манчини

„Аз ценя Манчини. Но имахме различен проект. Искахме нов, млад селекционер. Манчини и Конте са двама велики треньори. И не е въпрос на приятелство“, обясни Малдини.

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Антонио Конте

Конте веднага беше посочен като името, подкрепено от Серия "А", но Малдини уточни: „Говорих с Джузепе Марота, с Антонио Перкаси, с други президенти и директори, и никой не ми спомена име. Лигата беше коректна, дори ми гарантира: ако има нужда от помощ в икономически план, ние сме насреща. Но те ме познават донякъде. Ако трябва да дойда тук, а две имена вече са избрани – едно от Малаго и едно от Лигата, какъв е смисълът да ме викат? Много пъти ми беше гарантирана автономия. Това, че са имали свой фаворит, е нормално. Но ако искаш сътрудничество и предвиждаш споделен проект, тогава трябва да го споделиш.“

Клаудио Раниери

Малдини се изказа и за Раниери, който зае неговото място като технически директор: „Историята му говори сама за себе си. Не мога да го съдя. Да имаш фигура като Раниери е плюс, нещо изключително. Ще кажа само, че работата, която трябва да се свърши, е огромна. Не знам какво са го помолили да направи. Опасявам се, че ще се отдели голямо внимание на националния отбор, но много по-малко на преструктурирането на италианския футбол.“

Съжалението

Бившият играч на „росонерите“ разкри: „Имам едно съжаление, което ще нося в себе си. Бях поел сериозен ангажимент, който с времето се превърна почти в мечта: да направя нещо за следващите поколения, да изградя една конкурентоспособна Италия. Това беше една прекъсната, но красива мечта, също и заради многото хора, които бях намерил и които бяха готови да работят. Гуардиола ни говори дълго за влиянието, което Кройф е оказал върху испанския футбол. В продължение на две години всички са се борили срещу него. Но ако днес Испания създава таланти, то е благодарение на насоките на Кройф. Не искаме да се сравняваме с него. Но пътят беше този. Труден, дълъг, но щеше да промени идентичността на италианския футбол. Жалко е, наистина е жалко.“

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Споменът за Франко Барези

Накрая Малдини си спомни за своя бивш съотборник, който почина на 31 юли: „Изпитвам дълбока тъга за смъртта на Франко. Прегледах последните 40 години от живота му. 25 от тях прекарах с него. Това не беше просто приятелство. Когато играеш рамо до рамо с някого, прекарваш с него дни и нощи, забавлявате се заедно, страдате заедно, побеждавате заедно, свързвате се неразривно. За мен Франко Барези беше перфектен пример за лидерство, подходящ за моя характер, който тогава беше по-интровертен и затворен от сега. Той ми показваше какъв искам да бъда: малко думи, много дела.“

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Снимки: Gettyimages