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Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

  • 4 юли 2026 | 15:45
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Формула 2 от "Силвърстоун": Феноменален старт за Цолов (следете на живо)

Никола Цолов стартира днешния спринт от Формула 2 на „Силвърстоун“ от шестата позиция на стартовата решетка, след като се класира пети в квалификацията на британското трасе. От първото място потегли лидерът в шампионата Габриеле Мини, който се възползва от обръщането на първите десет от квалификацията, в която той завърши именно на десетото място.

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Най-интересното от спринтовото състезание от Формула 2 на "Силвърстоун":

Напълно очаквано абсолютно всички пилоти избраха твърдите гуми за спринта, в който няма задължителни спирания в бокса, каквито ще има в основното състезание в неделя.

Старт - Феноменален старт на Цолов, който моментално напредна с три позиции, изпреварвайки Интрапувашак, Дюрксен и Мията, за да се изкачи на третото място зад Мини и Виягомес.

Снимки: Red Bull Content Pool

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