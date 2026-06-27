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  3. Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

  • 27 юни 2026 | 18:29
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Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

Никола Цолов влезе в зоната на точките в спринтовото състезание от Формула 2 в Австрия няколко часа след финала, благодарение на 5-секундното наказание, което беше дадено на Рафаел Камара.

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Бразилецът финишира на шестото място, но беше разследван за контакта с Оливър Гьоте още в третия завой на надпреварата. Тогава Камара закачи пилота на МП Моторспорт и го завъртя, което реално доведе до големия инцидент, в който пострада и Цолов.

След разглеждане на случая и изслушване на всички замесени пилоти стюардите прецениха, че Камара е изцяло виновен за инцидента и съответно го наказаха с 5 секунди. Така бразилецът се смъква на деветото място за сметка на Роман Билински, Куш Майни и Цолов, които напредват с по една позиция.

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За Българския лъв това означава една точка от днешното състезание, с която той се доближава на 9 от лидера в генералното класиране Габриеле Мини. В същото време Камара губи три пункта и се отдалечава на 11 от Цолов.

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Снимки: Gettyimages

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