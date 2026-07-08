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ООН подкрепи Мбапе след расистките обиди на парагвайската сенаторка

  • 8 юли 2026 | 16:15
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Върховният комисариат на ООН за правата на човека изрази подкрепата си за футболиста на Реал Мадрид и френски национал Килиан Мбапе след расистките коментари, направени от парагвайската сенаторка Селесте Амариля.

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Тамин Ал-Хитан, Върховният комисар, издаде изявление във вторник, в което категорично осъжда отношението на сенаторката. „Расистките и дехуманизиращи коментари, отправени срещу френския футболист Килиан Мбапе от парагвайската сенаторка Селесте Амариля, са отвратителни“, се казва в изявлението, което добавя, че „расистките инциденти, докладвани по време на Световното първенство, отразяват по-широк феномен, който засяга футбола и спорта като цяло“.

Полемиката започна след загубата на Парагвай от Франция на осминафиналите на Световното първенство (0:1) с дузпа от нападателя, когато сенаторката публикува обидни коментари за играча. Амариля описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който се представя за французин, обиден, новобогаташ, арогантен и грозен, идиот, който дори не се е научил да пише“. Тя добави още, че „вместо майчино мляко е сукал кокосови орехи, а най-културното, което е чувал през живота си, са шимпанзета“.

Отговорът на нападателя на Реал Мадрид не закъсня, като той определи изявленията като „откровен расизъм“, а авторката като „некомпетентна, недостойна“. Впоследствие парагвайската политичка призна, че публикациите ѝ са били „продукт на изблик“, съжалявайки, че е използвала „същите обиди“, които самата тя получава. „Презират ме, защото съм тъмнокожа и латиноамериканка. Разкаях се и изтрих публикацията. Разбирам, че ги е заболяло, защото е унизително“, заяви тя.

Въпреки това, Селесте Амариля премина в контраатака, изисквайки извинение от Мбапе. „Сега изисквам да оттеглите изявлението си и да ми се извините. Аз също няма да толерирам вашето насилие. Вие не ме познавате, нямате представа коя съм и нямате право да ме наричате презряна жена, недостойна за поста, който заемам. Чисто и просто насилие, основано на пола! Оттеглете изявлението си, почетете френското си гражданство и се извинете, или мога да предприема съдебни действия за насилие, основано на пола“, заплаши сенаторката.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Капитанът на френския национален отбор вече беше получил подкрепата на президента на Френската република, Еманюел Макрон, докато правителството на Парагвай и ФИФА също осъдиха коментарите на Селесте Амариля.

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Снимки: Gettyimages

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