Мбапе с остър отговор на расистките обиди от парагвайски сенатор

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе отговори остро на парагвайската сенаторка Селест Амария, която го атакува с расистки обиди. По-рано политикът нарече нападателя „арогантен и грозен камерунец, който старателно се преструва на французойка“ и изрази съжаление, че никой от парагвайските футболисти не го е ударил след осминафиналния сблъсък между двата тима на Световното първенство.

В публикация в социалните мрежи Мбапе се обърна директно към нея:

„Госпожо Селест Амарила, вие сте лоша жена, недостойна за поста си. Заради вашата безразсъдност и крещящ расизъм, целият свят вече е забравил пътя и историческите усилия, които вашите играчи положиха на това Световно първенство, отстъпвайки място на некомпетентна жена, която представя страната си в най-лошата възможна светлина. Никога няма да позволя на такива хора да разпространяват свободно омразата и расизма си по целия свят.“

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Конфликтът ескалира след мача от осминафиналите на Мондиал 2026, в който Франция надделя над Парагвай с минималното 1:0. Единственото попадение в срещата бе дело именно на Мбапе, който се разписа от дузпа. След последния съдийски сигнал напрежението се покачи, като парагвайският вратар Орландо Хил хвърли топката по Мбапе, след като французинът отказа да се ръкува с него.

Следващият мач за Франция на турнира е четвъртфинал срещу Мароко, който ще се изиграе на 9 юли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google